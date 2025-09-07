Navigatie overslaan

Twee gewonden nadat auto op boom klapt, bestuurder onder invloed

Vandaag om 10:24 • Aangepast vandaag om 11:34
Foto: Instagram Politie Best_Oirschot.
Een automobilist en zijn vrouwelijke bijrijder zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kapelweg in Best. De twee belandden met hun auto frontaal tegen een boom. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
De beginnende bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs, zo bleek uit een eerste test. Een bloedtest moet dit definitief uitwijzen.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond iets na half tien. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken.

