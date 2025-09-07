Woning totaal in de as, bewoner heeft alleen de urnen van zijn ouders nog

Van het huis in Oosterhout waar zondagochtend brand uitbrak, is niets meer over. De overbuurvrouw ontdekte de brand. "Ik werd wakker van het geluid van een rookmelder", vertelt ze een paar uur later. Vanuit haar slaapkamerraam zag ze een klein vlammetje in de woonkamer van haar overburen. "Het ging heel snel, opeens stond de hele benedenverdieping in lichterlaaie."

De vrouw twijfelde geen moment en rende met een brandblusser onder haar arm naar buiten. Ze belde direct 112, belde aan bij overburen en schreeuwde dat ze naar buiten moesten komen. Van de brandweer mocht ze het huis niet in en dat is maar goed ook: "Het ging zo snel, het vlammetje werd in één klap een grote vuurzee en de ramen klapten eruit."

Spullen verwoest

De bewoner van het huis waar de brand was, was op dat moment niet thuis, hij was zijn hond uitlaten. "Ik werd een paar keer achter elkaar gebeld", vertelt hij. Pas na een paar keer bellen nam hij op en hoorde hij dat er brand was bij hem thuis. Hij wordt emotioneel en kan niet verder praten. Een goede vriendin van de man neemt het woord over. Ook zij is erg geraakt. "Ik ben net in het huis geweest, maar alles wat je aanraakt, verandert in as. Ik heb nog net zijn ouders van de schouw kunnen redden", zegt ze, met twee urnen in haar zwartgeblakerde handen.

Van de inboedel is niets meer over (foto: Omroep Brabant).

Dankzij het snelle handelen van de overbuurvrouw was de brand snel onder controle en is er weinig schade aan omliggende huizen. Een directe buurman komt haar geschrokken bedanken. "We zijn u zo dankbaar", zegt hij met zijn hand op zijn hart. Zijn woning heeft binnen alleen lichte schade. Door de warmte is de muur op zijn overloop beschadigd. "Maar al mijn spullen zijn er nog. Dat kan de buurman helaas niet zeggen", zucht hij. De buren staan zondagochtend geschrokken met elkaar te praten en bekommeren zich om elkaar. Van de inboedel van de man is niets meer over. Een slaapplek voor de bewoner is voorlopig geregeld, en de buurman leent hem wat kleren.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

