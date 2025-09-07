Dit buurtschap is de grote winnaar van het Bloemencorso in Zundert

Buurtschap Tiggelaar is de grote winnaar van het Bloemencorso in Zundert. Ze wonnen met hun wagen 'Feniks' zowel de juryprijs als publieksprijs. Zo werd de toch al zonovergoten dag voor Buurtschap Tiggelaar nóg zonniger.

Aan het corso deden twintig buurtschappen mee. Van alle deelnemers maakte de wagen 'Feniks' de meeste indruk op de jury. Het buurtschap kreeg in totaal 603 punten van de vakjury.

De mythische vogel die het buurtschap maakte, staat symbool voor kracht, hoop en opnieuw opstaan. Ze brachten een verhaal dat gaat over veerkracht en doorgaan, ook als het tegenzit. De wagen stond in vuur en vlam, viel in elkaar en kwam dan weer tot leven. De figuranten vormden samen het vuur. Tijdens de eerste optocht kon het buurtschap al rekenen op hard applaus.

Het publiek moest wat langer wachten op de tweede doortocht. Door onwelwordingen werd de optocht zo'n drie kwartier uitgesteld. Rond kwart over vijf ging de parade van start. Lang wachten op de winnaar hoefde het publiek niet: Buurtschap Tiggelaar was de achtste wagen in de optocht.

Tiggelaar kreeg eerst te horen dat ze de publieksprijs binnen had. De leden waren nog niet klaar met juichen of de legendarische woorden 'Jullie mogen stoppen' klonken. Daarna volgde de ontlading, die in Zundert de 'Zundertse Jubel' wordt genoemd.

Er kwamen mensen vanuit het hele land en zelfs buitenland naar Zundert. Zeker 50.000 mensen bewonderden in de felle zon de kleurrijke creaties.