Bloedmaan en Saturnus prijken aan de hemel, feest voor sterrenfans

Wie zondagavond naar de hemel kijkt, kan een glimp opvangen van een oranje bloedmaan. Amateursterrenkundigen hoeven niet stil te zitten, want ook de planeet Saturnus is tijdens de verduistering te zien.

Een bloedmaan ontstaat bij een totale maansverduistering. De aarde schuift precies tussen zon en maan, waardoor het licht door de dampkring wordt gefilterd en de maan rood opgloeit.

Volgens Weeronline zijn de omstandigheden vanavond ideaal. De bloedmaan is het best zichtbaar tussen 20.25 en 20.53 uur. Het maximum, het moment waarop de maan het diepst in de schaduw van de aarde staat, zal niet iedereen zien: rond 20.12 uur komt de maan pas boven de horizon uit, terwijl de zon dan nog niet helemaal onder is. Het schouwspel is te zien in het oosten.