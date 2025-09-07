Navigatie overslaan

Bloedmaan en Saturnus prijken aan de hemel, feest voor sterrenfans

Vandaag om 11:54
Een foto van de bloedmaan bij een eerdere maansverduistering. (foto: Corina Magielse).
Wie zondagavond naar de hemel kijkt, kan een glimp opvangen van een oranje bloedmaan. Amateursterrenkundigen hoeven niet stil te zitten, want ook de planeet Saturnus is tijdens de verduistering te zien.
Een bloedmaan ontstaat bij een totale maansverduistering. De aarde schuift precies tussen zon en maan, waardoor het licht door de dampkring wordt gefilterd en de maan rood opgloeit.

Volgens Weeronline zijn de omstandigheden vanavond ideaal. De bloedmaan is het best zichtbaar tussen 20.25 en 20.53 uur. Het maximum, het moment waarop de maan het diepst in de schaduw van de aarde staat, zal niet iedereen zien: rond 20.12 uur komt de maan pas boven de horizon uit, terwijl de zon dan nog niet helemaal onder is. Het schouwspel is te zien in het oosten.

Saturnus

Naast de vurige maan zie je een felgeel puntje: Geen ster, maar Saturnus, die de hele verduistering te bewonderen is.

Wie de rood gekleurde maan met eigen ogen wil bekijken, hoeft de jas niet aan. Tijdens de verduistering is het in bijna het hele land nog boven de 20 graden.

Heb jij een mooie foto van de bloedmaan gemaakt? Deel ze met ons via: [email protected]

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

