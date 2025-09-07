Man valt van 10 meter hoogte bij sloopwerkzaamheden en overlijdt

Bij de sloop van een stal in Netersel is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer zou van een hoogte van 10 meter naar beneden zijn gevallen.

Het ongeluk gebeurde zaterdag aan het eind van de ochtend aan de Fons van der Heijdenstraat.

De politie bevestigt dat er bij het ongeluk iemand om het leven is gekomen. Verdere informatie geeft de woordvoerder niet. Ze verwijst naar de Arbeidsinspectie, maar die organisatie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.