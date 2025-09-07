Navigatie overslaan

Auto wil keren op de snelweg en dan gaat het mis

Vandaag om 13:14 • Aangepast vandaag om 13:58
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
nl
Een ongeluk zondagochtend op de A27 waarbij twee auto's op elkaar botsten, gebeurde vermoedelijk nadat een van de bestuurders de verkeerde afslag had genomen. Hij probeerde vervolgens op de snelweg te keren, bevestigt een politiewoordvoerder zondag aan het begin van de middag.
Profielfoto van Sandra Kagie
Geschreven door
Sandra Kagie

De bestuurder zou richting Antwerpen hebben willen gaan, maar ontdekte dat hij op de rijbaan richting Tilburg reed. Daarop besloot hij op de snelweg te keren. Een automobilist die aan kwam rijden, kon de kerende auto niet ontwijken en raakte deze auto in de zijkant. Een persoon raakte bij de crash gewond.

Het ongeluk zorgde ervoor dat de verbindingsweg van de A27 naar de A58 , richting Tilburg, korte tijd was afgesloten. Rond twaalf uur was de weg weer vrij.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!