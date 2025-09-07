Auto wil keren op de snelweg en dan gaat het mis

Een ongeluk zondagochtend op de A27 waarbij twee auto's op elkaar botsten, gebeurde vermoedelijk nadat een van de bestuurders de verkeerde afslag had genomen. Hij probeerde vervolgens op de snelweg te keren, bevestigt een politiewoordvoerder zondag aan het begin van de middag.

De bestuurder zou richting Antwerpen hebben willen gaan, maar ontdekte dat hij op de rijbaan richting Tilburg reed. Daarop besloot hij op de snelweg te keren. Een automobilist die aan kwam rijden, kon de kerende auto niet ontwijken en raakte deze auto in de zijkant. Een persoon raakte bij de crash gewond.

Het ongeluk zorgde ervoor dat de verbindingsweg van de A27 naar de A58 , richting Tilburg, korte tijd was afgesloten. Rond twaalf uur was de weg weer vrij.