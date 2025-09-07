Drukte en hitte bij bloemencorso: organisatie zorgt voor extra waterpunten

Er zijn zeker 50.000 bezoekers bij Bloemencorso Zundert, dat sinds zondagmiddag in volle gang is. De kaartverkoop van de tribunes langs het parcours ging afgelopen week in recordtempo, laat de organisatie van het corso weten. Omdat het zo warm is, heeft de organisatie gezorgd voor waterpunten langs het parcours.

Met een temperatuur van 29 graden is het voor zowel de deelnemers als bezoekers een heel warme dag. Naast de extra waterpunten, geeft de organisatie bezoekers het advies om op te letten met het drinken van alcohol en het nemen van medicijnen. Ook adviseert ze het publiek zich goed in te smeren en te zorgen voor luchtige, maar beschermende kleding en petjes of hoeden. "Maar vooral let op elkaar en geniet samen van corso", zegt de organisatie.

Ook voor de leden van de buurtschappen is het natuurlijk erg warm. Als figurant dragen zij bijna allemaal warme kleding. Daarbij worden de wagens bijna allemaal vooruit geduwd door de leden zelf. Buurtschap Klein-Zundertse Heikant heeft het goed voor elkaar: die wagen is elektrisch en daarbij hoeft dus niet geduwd te worden.

