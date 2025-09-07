Geen strafbare feiten rond dood van 30-jarige man in hotel

De man die zondagochtend in het Pullman hotel aan de Vestdijk in Eindhoven overleed, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie zondagmiddag. Het gaat om een 30-jarige man uit Eindhoven.

De man werd zondagochtend om iets voor half acht gevonden in het hotel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen.

De politie heeft zondag onderzocht wat er precies is gebeurd. Dat gebeurt niet altijd na een vergeefse reanimatie. Het onderzoek werd volgens de politie besloten vanwege 'de aangetroffen omstandigheden'.

"Uit onderzoek is gebleken dat het hier niet gaat om een strafbaar feit", meldt de politie zondagmiddag. Meer informatie wordt niet bekend gemaakt.