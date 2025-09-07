Navigatie overslaan
Geen strafbare feiten rond dood van 30-jarige man in hotel

Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:03
Foto: Persbureau Heitink.
De man die zondagochtend in het Pullman hotel aan de Vestdijk in Eindhoven overleed, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie zondagmiddag. Het gaat om een 30-jarige man uit Eindhoven.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

De man werd zondagochtend om iets voor half acht gevonden in het hotel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen.

De politie heeft zondag onderzocht wat er precies is gebeurd. Dat gebeurt niet altijd na een vergeefse reanimatie. Het onderzoek werd volgens de politie besloten vanwege 'de aangetroffen omstandigheden'.

"Uit onderzoek is gebleken dat het hier niet gaat om een strafbaar feit", meldt de politie zondagmiddag. Meer informatie wordt niet bekend gemaakt.

