Oudere man raakt van de weg en botst met auto tegen huis

De man raakte door onbekende reden met zijn auto van de weg. Hij kwam tegen de gevel van het huis tot stilstand. De bestuurder is gewond en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoner was thuis toen het ongeluk gebeurde, maar bleef ongedeerd. De bewoner is wel geschrokken van het ongeluk.