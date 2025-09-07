Navigatie overslaan

Oudere man raakt van de weg en botst met auto tegen huis

Vandaag om 17:00 • Aangepast vandaag om 17:31
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Een oudere man is zondagmiddag aan de Alkstraat in Geldrop met zijn auto tegen een huis gebotst. De voordeur van het huis raakte daarbij vernield. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

De man raakte door onbekende reden met zijn auto van de weg. Hij kwam tegen de gevel van het huis tot stilstand. De bestuurder is gewond en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bewoner was thuis toen het ongeluk gebeurde, maar bleef ongedeerd. De bewoner is wel geschrokken van het ongeluk.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
