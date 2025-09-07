Dit oude spel is weer populair: 'We zijn helemaal opnieuw begonnen'

Pokémon Go is al bijna tien jaar oud. In 2016 was het spelletje op de telefoon een wereldwijde hype, maar nu is er al even niets meer van te horen. Tenminste, in Den Bosch leeft Pokémon Go weer alsof het 2016 is. Een groep van 1500 mensen uit de stad en omliggende dorpen is nog erg actief in de app. Een deel van de groep zoekt elkaar zelfs twee keer per week op om samen het spel te spelen. "Als team ben je sterker dan alleen en kun je legendarische Pokémon beter verslaan."

Ze waren zondag met ongeveer twintig mensen in de stad, dat is voor hun doen een kleine groep. Meestal zijn ze met meer, soms wel met vijftig tot honderd. Dan spelen ze samen het spel. Maar door het mooie weer zitten zondag veel mensen aan een plas of op het terras, denkt organisator Urvin Narimo. Pokémon Go is een spel op je telefoon waarbij je Pokémon kunt vangen terwijl je over straat loopt. Terwijl je rondloopt verschijnen andere Pokémon in beeld. Deze kun je verzamelen, trainen en sterker maken. Eind 2023 blies Urvin de Pokémon Go-community in Den Bosch nieuw leven in. "In 2017 werd het spel minder populair en daarna kwam corona", vertelt hij. "Veel mensen zijn toen gestopt met het spel. Na corona zijn we helemaal opnieuw begonnen en hebben we geprobeerd alle mensen die nog speelden bij elkaar te krijgen."

"We gaan door weer en wind om de Pokémon te vangen."

Nu verkennen de liefhebbers samen weer de stad. "We gaan door weer en wind. Vandaag is het mooi weer, maar vorige week stonden we hier in de regen", vertelt Urvin. Het is volgens hem veel gezelliger om met een groep het spel te spelen. "En het blijkt dat anderen mensen dat ook vinden." Terwijl hij dat vertelt, stormt de hele groep naar een 'gym' honderd meter verderop. Daar zou je een gevecht kunnen starten tegen een sterke Pokémon. Kletsend en vol enthousiasme snelt de groep erheen. Afgelopen week is het nieuwe seizoen in het spel van start gegaan, waardoor er allemaal nieuwe Pokémon te vangen zijn. Die proberen de spelers nu te vangen.

"Als je alleen gaat spelen is het saai en kom je niet ver."

Sommige spelers hebben twee of wel drie telefoons in hun handen om de Pokémon te kunnen vangen. “We zitten allemaal op onze telefoon, maar we zijn ook met elkaar aan het communiceren over hoe we ze gaan vangen. We kletsen daar veel over", vertelt Mathé. Samen proberen ze vervolgens de Pokémon te verslaan. "Daarvoor heb je elkaar echt nodig. Als je alleen gaat spelen is het saai en kom je niet ver." Een stukje verderop staat Femke met haar telefoon in de hand. In de bakfiets naast haar zit haar dochter met een iPad. "We waren in 2016 net als veel andere mensen begonnen met het spel, maar uiteindelijk ook weer gestopt." Haar twee oudste zoons pakten het een tijd geleden weer op. "Sindsdien ben ik ze de hele dag kwijt, omdat ze buiten opzoek zijn naar Pokémon", vertelt ze.

"We zijn buiten en we hebben het gezellig met elkaar."

De moeder besloot daarom het spel ook weer te gaan spelen. "Mensen vinden het misschien een beetje een rare hobby, maar het is eigenlijk wel gezellig. Je komt lekker buiten en voor mij is het weer een mooie manier om contact te leggen met mijn twee puberzoons. Als ik vraag of ze een kop thee komen drinken, worden ze daar niet enthousiast van. Dan maar samen Pokémon vangen." Ja, wel met een schermpje in de handen. Daar heeft de moeder soms wel haar twijfels bij. "Maar we zijn buiten en we hebben het gezellig met elkaar." Mia, haar dochter, heeft ondertussen al een Sharpedo gevangen. Ze vertelt dat het gezin vaak een rondje maakt door de wijk. "En als er iets bijzonders is, komen we naar Den Bosch toe. Het is heel leuk en ik ga vaker mee. Ik heb nu een haai gevangen." Thuis ruilt het gezin de Pokémon met elkaar. "Dat verbindt ook wel."