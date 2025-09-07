Tropische dag in Brabant, niet eerder was het zo warm op deze dag

Het is deze zondag tropisch warm geworden in onze provincie. Het weerstation in Woensdrecht tikte de 30 graden aan. Dat komt niet vaak voor in deze tijd van het jaar.

Gemiddeld ligt de temperatuur in deze tijd van het jaar rond de twintig graden. Maar deze zondag kregen we te maken met zomerse temperaturen. In Brabant werd het zo'n 29 graden, lokaal zelfs 30 graden. Dan spreken we van een tropische dag.

"Hoe zuidelijker, hoe warmer", legde de weerman van Weerplaza eerder uit. Hij verwachtte dat de gebieden tegen de Belgische grens aan een aardige kans maakten op een tropische temperatuur. In Woensdrecht is dat dus gelukt.

Zondagavond blijft de temperatuur nog boven de 20 graden. Vanuit het zuidwesten komt wat sluierbewolking en 's nachts kan het lokaal gaan regenen. De warmte blijft ook maandag nog even hangen. Dan wordt het zo'n 21 tot 24 graden.

Record verbroken

In het Zeeuwse Westdorpe werd zelfs een datumrecord verbroken. Het werd daar 30,7 graden. Daarmee is dit de warmste 7 september in Nederland. Het oude record stamde uit 1934, toen het in het zuiden van Limburg 30,5 graden werd.