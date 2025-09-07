Navigatie overslaan

Tropische dag in Brabant, niet eerder was het zo warm op deze dag

Vandaag om 18:30 • Aangepast vandaag om 19:54
Foto: Ben Saanen.
Foto: Ben Saanen.
nl
Het is deze zondag tropisch warm geworden in onze provincie. Het weerstation in Woensdrecht tikte de 30 graden aan. Dat komt niet vaak voor in deze tijd van het jaar.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

Gemiddeld ligt de temperatuur in deze tijd van het jaar rond de twintig graden. Maar deze zondag kregen we te maken met zomerse temperaturen. In Brabant werd het zo'n 29 graden, lokaal zelfs 30 graden. Dan spreken we van een tropische dag.

"Hoe zuidelijker, hoe warmer", legde de weerman van Weerplaza eerder uit. Hij verwachtte dat de gebieden tegen de Belgische grens aan een aardige kans maakten op een tropische temperatuur. In Woensdrecht is dat dus gelukt.

Zondagavond blijft de temperatuur nog boven de 20 graden. Vanuit het zuidwesten komt wat sluierbewolking en 's nachts kan het lokaal gaan regenen. De warmte blijft ook maandag nog even hangen. Dan wordt het zo'n 21 tot 24 graden.

Record verbroken
In het Zeeuwse Westdorpe werd zelfs een datumrecord verbroken. Het werd daar 30,7 graden. Daarmee is dit de warmste 7 september in Nederland. Het oude record stamde uit 1934, toen het in het zuiden van Limburg 30,5 graden werd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!