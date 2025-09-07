Motorcrosser Jeffrey Herlings wint ook GP in Turkije

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn tweede GP op rij gewonnen in de MXGP-klasse. De 30-jarige motorcrosser uit Oploo schreef na de Grote Prijs van Nederland in Arnhem ook de GP van Turkije op zijn naam.

Herlings won voor de Belg Lucas Coenen en de Franse leider in het wereldkampioenschap, Romain Febvre.

In de eerste manche op het circuit in Afyonkarahisar eindigde Herlings als tweede achter Coenen. In de tweede manche bleef hij Febvre en Coenen voor. Calvin Vlaanderen eindigde als zevende en Glenn Coldenhoff als negende.

Gebroken sleutelbeen

De 30-jarige Herlings brak zijn sleutelbeen tijdens een training in Arnhem, begin juli. "Ik maakte een bochtje en viel eigenlijk gewoon om. Heel onschuldig op mijn zijkant, maar door de druk brak mijn sleutelbeen. Dat voelde ik meteen", zei hij destijds.