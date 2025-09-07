Buurtschap wint voor de zevende keer bloemencorso: 'Winnen went nooit'

Buurtschap Tiggelaar heeft voor de zevende keer de Bloemencorso in Zundert gewonnen. Met de wagen Feniks wist het buurtschap zowel de juryprijs als de publieksprijs binnen te slepen. "Winnen went nooit, ook niet na zeven jaar. Het is zo bijzonder."

Een van de ontwerpers, Alex Roelands, is voor de bekendmaking van de uitslag nog erg zenuwachtig. "Het ging prima, tot een paar minuten geleden", vertelt Alex vlak voordat de jury het woord neemt. Het is zijn eerste jaar als ontwerper. "We dachten na de eerste optocht: dit is wat het moet zijn."

"Dit is super, echt top."

Niet veel later rijdt de Feniks de corsoboulevard op en wordt spreekt de jury de legendarische woorden: 'Jullie mogen stoppen'. Buurtschap Tiggelaar wint voor de zevende keer het bloemencorso. En of dat niet genoeg reden voor feest is, gaat het buurtschap er ook met de publieksprijs vandoor. Alex en de anderen ontwerpers springen de lucht in. "Dit is super, echt top", roept hij terwijl hij de tribune afrent om samen met de anderen leden feest te vieren.

Figuranten springen van de wagen af en de duwers komen onder de Feniks uit. De boulevard vult zich al snel met feestende leden. “Dit is geweldig, echt geweldig, heerlijk! De wagen was zo mooi in de optocht met die vlaggen. Het is zo goed gelukt. We hadden vanochtend echt zo iets van: wow dit zou het wel eens kunnen worden", licht een van de leden toe. De tranen vloeien over de wangen van een moeder die twee kinderen vasthoudt. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben even stil.” Even later vertelt iemand dat het fantastisch is. "Ik heb er geen woorden voor. We doen het met zijn allen. We staan hier allemaal samen. Iedereen doet zijn eigen ding. Het is geweldig.”

"Nu gaan we heel veel feesten, dansen en gezellig wat drinken."

Een groepje jongens is ook zichtbaar blij. "Wij dachten: leuk we hebben de publieksprijs. Maar we mochten ook stoppen", vertelt een van hen. Een van de figuranten is er ondertussen bij gaan zitten. "Het is een roerige tijd voor mij geweest." Hij neemt een moment om alles binnen te laten binnenkomen. In 1994, 1996, 1999, 2006, 2016 en 2019 ging buurtschap Tiggelaar er ook al met de eerste plaats vandoor. Dit jaar kreeg het buurtschap maar liefst 602 punten van de jury voor de Feniks. “Ik ben er nu voor de zevende keer bij, maar winnen went nooit. Het is zo bijzonder", vertelt een van de leden. Terwijl de duwers weer richting hun plaats gaan om het publiek nog een keer te laten genieten van de Feniks, vertelt een figurant hoe bijzonder ze het vond om mee te mogen doen. “Het was super warm, maar heel gaaf om te doen. Nu gaan we heel veel feesten, dansen en gezellig wat drinken.”

Foto: Eye4images / Marcel van Dorst

Foto: Eye4images / Marcel van Dorst

Foto: Eye4images / Marcel van Dorst