Para-dressuuramazone Rixt van der Horst pakt tweede gouden medaille op EK

Para-dressuuramazone Rixt van der Horst uit Someren kan terugkijken op een geslaagd EK in Ermelo. Ze pakte zondag met haar paard Eisma's Royal Fonque N.O.P. goud in de kür op muziek. Afgelopen woensdag werd ze eerste bij de individuele proef.

“Het was misschien niet mijn beste kür ooit, maar wel een hele goede proef", zei Van der Horst zondag na afloop. "We hadden op vrijdag net te veel foutjes en dat zorgde ervoor dat ik iets behoudender reed. Het blijft een dunne lijn en nu zaten we aan de goede kant. Ik ben hier blij mee!”

Bij de landenwedstrijd op zaterdag pakte Nederland zilver achter Duitsland. Naast Van der Horst bestond TeamNL uit Britney de Jong, Tessa Baaijens - Van de Vrie en Loes Cevaal. In het medailleklassement eindigde Nederland ook achter Duitsland. TeamNL pakte dit EK in totaal vier gouden medailles, eentje minder dan de oosterburen.

Drie medailles

Van der Horst, die spasticiteit als voornaamste beperking heeft, zei voor aanvang van het EK al dat ze voor drie medailles ging. “Vorig jaar waren de Olympische Spelen geweldig, het allergrootste podium waar je naartoe werkt. Na drie keer zilver hoop ik tijdens het EK wel op de hoogste trede te mogen staan", zei ze. "Die druk leg ik mezelf op, zeker ook omdat we in eigen land rijden op het toernooi waarvoor ik ambassadeur ben."

De Brabantse hoopt ook de komende jaren mee te blijven draaien in de top. Met de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles als hoofddoel. "Het staat op mijn planning, maar ik bekijk het per jaar. Is het lichamelijk en financieel nog te bolwerken?”