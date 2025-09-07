Bloedmaan goed te zien boven Brabant, bekijk hier de mooiste foto's

De felgekleurde bloedmaan was zondagavond goed te zien in de lucht. Ondanks wat sluierbewolking konden veel Brabanders het verschijnsel bewonderen én vastleggen. Heb jij 'm gemist? We zetten de mooiste foto's voor je op een rijtje.

Een bloedmaan ontstaat bij een totale maansverduistering. De aarde schuift precies tussen zon en maan, waardoor het licht door de dampkring wordt gefilterd en de maan rood opgloeit. Zondagavond was de bloedmaan in het oosten te zien tussen 20.25 en 20.53 uur. En naast de maan was een felgeel puntje te zien: Saturnus.

Roel wist de felrode maan vanuit Berghem te fotograferen (foto: Roel de Bruijn).

De bloedmaan vanuit Mierlo (foto: Bas van Vrede).

En ook in Velp was de maansverduistering te zien (foto: Joost Verstraaten).

De maan vanaf de dijk bij Engelen in Den Bosch (foto: Lonneke Heijmans).

Het verschijnsel via een verrekijker in Tilburg (foto: Hilde de Regt).

De maansverduistering vanuit Vorstenbosch (foto: Willem-Mathijs).

Nicole, Marijn en Bloem zagen de maan vanuit Uden (foto: Nicole).

Eefie maakte vanuit Vinkel deze prachtige foto (foto: Eefie de Heus).

Karel zag de felrode maan in het buitengebied van Eersel (foto: Karel Gevers).

Joey was net op tijd om nog deze foto te maken vanuit Oss (foto: Joey Louwrenssen).

De bloedmaan boven het Bossche Empel (foto: Connie van der Rijdt).

Een prachtig plaatje zo met het provinciehuis in Den Bosch (foto: Thijs Michielsen).

Boven het water in Lithoijen (foto: Leo de Blank).

Het laatste stukje van de verduistering zag Marcelline vanuit Eindhoven (foto: Marcelline Jans).