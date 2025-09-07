Navigatie overslaan

Bloedmaan goed te zien boven Brabant, bekijk hier de mooiste foto's

Vandaag om 21:29 • Aangepast vandaag om 22:02
Tobie uit Mierlo maakte deze weliswaar op vakantie in Luxemburg, maar deze prachtige foto kunnen we jullie niet onthouden (foto: Tobie Kip).
Tobie uit Mierlo maakte deze weliswaar op vakantie in Luxemburg, maar deze prachtige foto kunnen we jullie niet onthouden (foto: Tobie Kip).
nl
De felgekleurde bloedmaan was zondagavond goed te zien in de lucht. Ondanks wat sluierbewolking konden veel Brabanders het verschijnsel bewonderen én vastleggen. Heb jij 'm gemist? We zetten de mooiste foto's voor je op een rijtje.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

Een bloedmaan ontstaat bij een totale maansverduistering. De aarde schuift precies tussen zon en maan, waardoor het licht door de dampkring wordt gefilterd en de maan rood opgloeit. Zondagavond was de bloedmaan in het oosten te zien tussen 20.25 en 20.53 uur. En naast de maan was een felgeel puntje te zien: Saturnus.

Roel wist de felrode maan vanuit Berghem te fotograferen (foto: Roel de Bruijn).
Roel wist de felrode maan vanuit Berghem te fotograferen (foto: Roel de Bruijn).
De bloedmaan vanuit Mierlo (foto: Bas van Vrede).
De bloedmaan vanuit Mierlo (foto: Bas van Vrede).
En ook in Velp was de maansverduistering te zien (foto: Joost Verstraaten).
En ook in Velp was de maansverduistering te zien (foto: Joost Verstraaten).
De maan vanaf de dijk bij Engelen in Den Bosch (foto: Lonneke Heijmans).
De maan vanaf de dijk bij Engelen in Den Bosch (foto: Lonneke Heijmans).
Het verschijnsel via een verrekijker in Tilburg (foto: Hilde de Regt).
Het verschijnsel via een verrekijker in Tilburg (foto: Hilde de Regt).
De maansverduistering vanuit Vorstenbosch (foto: Willem-Mathijs).
De maansverduistering vanuit Vorstenbosch (foto: Willem-Mathijs).
Nicole, Marijn en Bloem zagen de maan vanuit Uden (foto: Nicole).
Nicole, Marijn en Bloem zagen de maan vanuit Uden (foto: Nicole).
Eefie maakte vanuit Vinkel deze prachtige foto (foto: Eefie de Heus).
Eefie maakte vanuit Vinkel deze prachtige foto (foto: Eefie de Heus).
Karel zag de felrode maan in het buitengebied van Eersel (foto: Karel Gevers).
Karel zag de felrode maan in het buitengebied van Eersel (foto: Karel Gevers).
Joey was net op tijd om nog deze foto te maken vanuit Oss (foto: Joey Louwrenssen).
Joey was net op tijd om nog deze foto te maken vanuit Oss (foto: Joey Louwrenssen).
De bloedmaan boven het Bossche Empel (foto: Connie van der Rijdt).
De bloedmaan boven het Bossche Empel (foto: Connie van der Rijdt).
Een prachtig plaatje zo met het provinciehuis in Den Bosch (foto: Thijs Michielsen).
Een prachtig plaatje zo met het provinciehuis in Den Bosch (foto: Thijs Michielsen).
Boven het water in Lithoijen (foto: Leo de Blank).
Boven het water in Lithoijen (foto: Leo de Blank).
Het laatste stukje van de verduistering zag Marcelline vanuit Eindhoven (foto: Marcelline Jans).
Het laatste stukje van de verduistering zag Marcelline vanuit Eindhoven (foto: Marcelline Jans).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!