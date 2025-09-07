Advertentie
Bloedmaan goed te zien boven Brabant, bekijk hier de mooiste foto's
Vandaag om 21:29 • Aangepast vandaag om 22:02
De felgekleurde bloedmaan was zondagavond goed te zien in de lucht. Ondanks wat sluierbewolking konden veel Brabanders het verschijnsel bewonderen én vastleggen. Heb jij 'm gemist? We zetten de mooiste foto's voor je op een rijtje.
Een bloedmaan ontstaat bij een totale maansverduistering. De aarde schuift precies tussen zon en maan, waardoor het licht door de dampkring wordt gefilterd en de maan rood opgloeit. Zondagavond was de bloedmaan in het oosten te zien tussen 20.25 en 20.53 uur. En naast de maan was een felgeel puntje te zien: Saturnus.
