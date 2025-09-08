Dollemansrit op e-step eindigt in botsing, drugs in het spel

Een man scheurde maandagochtend rond half zeven met een elektrische step over de Bergstraat in Loon op Zand toen hij in botsing kwam met een auto. Door de klap vloog de helm die de man droeg van zijn hoofd. Een drugstest van de politie sloeg positief uit. Agenten hebben de man aangehouden.

De man zou volgens getuigen met een flinke snelheid over het fietspad hebben gescheurd. Zo zou hij zelfs een motorrijder hebben ingehaald op de elektrische step.

Aan het eind van het fietspad, dat naast de rijbaan ligt, zou de man plotseling de weg op zijn gereden. Hij werd op dat moment geraakt door een passerende auto.

Drugs

De step en de auto liepen schade op door de botsing. De helm van de man op de step vloog van zijn hoofd en kwam op het wegdek terecht. De man wilde geen hulp van ambulancepersoneel en bleek na een test onder invloed van drugs.

Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een bloedonderzoek. De step is, gezien de hoge snelheid die de man bereikte, in beslag genomen door de politie.