Meisje (11) op de fiets gewond bij aanrijding

Een 11-jarig meisje op de fiets is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een busje op de Hapsebaan in Vianen, gemeente Land van Cuijk. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het witte busje zou het meisje over het hoofd hebben gezien. Hoe ernstig de verwondingen van het meisje zijn is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink

