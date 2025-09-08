Advertentie
Meisje (11) op de fiets gewond bij aanrijding
Vandaag om 09:46 • Aangepast vandaag om 12:08
Een 11-jarig meisje op de fiets is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een busje op de Hapsebaan in Vianen, gemeente Land van Cuijk. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De bestuurder van het witte busje zou het meisje over het hoofd hebben gezien. Hoe ernstig de verwondingen van het meisje zijn is niet duidelijk.
De politie doet onderzoek naar het ongeluk.
