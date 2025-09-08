Navigatie overslaan

Meisje (11) op de fiets gewond bij aanrijding

Vandaag om 09:46 • Aangepast vandaag om 12:08
Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink
Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink
Een 11-jarig meisje op de fiets is maandagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een busje op de Hapsebaan in Vianen, gemeente Land van Cuijk. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De bestuurder van het witte busje zou het meisje over het hoofd hebben gezien. Hoe ernstig de verwondingen van het meisje zijn is niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

