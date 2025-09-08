Navigatie overslaan

Vrachtwagens en auto botsen voor Moerdijkbrug, flinke vertraging

Vandaag om 09:53 • Aangepast vandaag om 11:22
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Twee vrachtwagens en een auto zijn maandagochtend net voor de Moerdijkbrug, tussen Breda en Rotterdam, met elkaar gebotst. Dat zorgde op het hoogtepunt voor zo'n anderhalf uur vertraging. De weg is iets voor elf uur vrijgegeven.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Bij de botsing raakte voor zover bekend niemand gewond. De rechterrijstrook in de richting van Rotterdam was een tijdje dicht, voor bergingswerkzaamheden. Even voor elf uur is de weg vrijgegeven. Automobilisten konden in de tussentijd omrijden via Gorinchem over de A59, A27 en A15.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

