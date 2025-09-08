Vrachtwagens en auto botsen voor Moerdijkbrug, flinke vertraging

Twee vrachtwagens en een auto zijn maandagochtend net voor de Moerdijkbrug, tussen Breda en Rotterdam, met elkaar gebotst. Dat zorgde op het hoogtepunt voor zo'n anderhalf uur vertraging. De weg is iets voor elf uur vrijgegeven.

Bij de botsing raakte voor zover bekend niemand gewond. De rechterrijstrook in de richting van Rotterdam was een tijdje dicht, voor bergingswerkzaamheden. Even voor elf uur is de weg vrijgegeven. Automobilisten konden in de tussentijd omrijden via Gorinchem over de A59, A27 en A15.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink