Vrouw (83) thuis neergestoken, opgepakte echtgenoot (83) blijft in de cel

De 83-jarige man uit Geldrop die ervan wordt verdacht zijn vrouw te hebben neergestoken, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. De 83-jarige vrouw werd woensdagnacht in haar huis neergestoken. Hoe het gaat met de neergestoken vrouw, is niet bekendgemaakt.

De 83-jarige verdachte uit Geldrop blijft in ieder geval 14 dagen langer in de cel, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). "We zijn aan het uitzoeken of het poging tot moord of poging tot doodslag was. Het onderzoek is nog in volle gang", vertelt een woordvoerder.

Hoe het met de 83-jarige vrouw gaat, is niet bekend. "Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand kan ik niks zeggen. Ze heeft het overleefd, maar is natuurlijk erg geschrokken", sluit de woordvoerder af.

De verdachte is niet gewond geraakt. De rechter beoordeelt over twee weken opnieuw of de man vast blijft zitten of zijn proces in vrijheid mag afwachten.

