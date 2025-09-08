'Schouten komt snelheid tekort', zegt Willy na minder optreden in Oranje

Na twee matige interlands van Oranje tegen Polen en Litouwen neemt de kritiek op bondscoach Ronald Koeman weer toe. Niet terecht, vinden PSV- en Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof. Wel verwachten zij dat Koeman na het komende WK plaats gaat maken en ze denken ook wel te weten voor wie. "Ik zie het wel gebeuren dat Peter Bosz de nieuwe bondscoach wordt", zegt Willy.

PSV wil Bosz volgens Willy graag houden. "Maar als hij drie keer kampioen is geworden dan mag hij weg", stelt hij. René ziet ook Erik ten Hag wel bondcoach worden, maar hij is het wel met zijn broer eens. "Ik denk dat Bosz de juiste persoon is voor het Nederlands Elftal." Wel vinden de broers dat Koeman tot en met het WK alle vertrouwen verdient, zo zeggen zij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Na het WK verwacht Willy dat Koeman, vanwege zijn privésituatie, wel gaat stoppen.

Ook heeft Willy al wel een idee wie de opvolger van Bosz bij PSV moet worden. "Waarom zou Mark van Bommel niet nog een keer de kans krijgen samen met André Ooijer?" Ook René zou daar geen moeite mee hebben: "Goeie trainer en een prima joch. Maar ik had nu FC Twente wel een leuke club voor hem gevonden, jammer dat dat niet doorgaat."

Voor de topscorer aller tijden bij Oranje, Memphis Depay, hebben de gebroeders veel lof, maar ook kritiek. "Tegen Polen vond ik hem flop", zegt René die samen met een boel andere ex-internationals op de tribune zat. "Hij liep af en toe over het veld alsof hij door het zand liep, zo traag. Maar tegen Litouwen was hij stukken beter. Daar heeft hij gewoon laten zien dat hij de spits van Oranje is, klaar uit."

Minder indruk maakte de enige PSV'er die tegen Litouwen in actie kwam, Jerdy Schouten. "Die eerste tegengoal van Litouwen mag hij zich aanrekenen", zegt Willy kritisch. "Hij had veel eerder in moeten grijpen. Dan zie je ook wel dat hij geen echte balafpakker is en dat hij ook snelheid tekortkomt." René snapt ook wel dat het niet makkelijk is om bij Oranje aan te haken als je de Eredivisie gewend bent. "Sem Steijn zei ook niet voor niks dat het baltempo drie niveaus hoger ligt bij het Nederlands Elftal."