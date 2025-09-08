Overvaller met mes staat ineens in woonkamer en roept om geld

De bewoner van een huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal schrok zich zondagmiddag kapot: ineens stond er een gemaskerde man met een mes in zijn woonkamer. Toen de overvaller zich even omdraaide, greep de bewoner zijn kans. Hij pakte hem vast en er ontstond een worsteling. Het was genoeg om de overvaller af te schrikken en weg te jagen, hij nam de benen.

Het was zondagmiddag kwart over vier toen de gemaskerde overvaller ineens in de woonkamer van de nietsvermoedende bewoner stond. Hij dreigde met een mes en riep om geld. Maar toen hij zich even omdraaide, greep de bewoner zijn kans en ontstond de worsteling.

De overvaller wist zich los te rukken en vluchtte weg in de richting van de Rubenslaan. Het gaat om een man met halflang haar en een onverzorgd uiterlijk. De politie vraagt mensen met camerabeelden of mensen die meer weten om zich te melden.