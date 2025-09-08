Navigatie overslaan

Overvaller staat met mes in woonkamer, bewoner gaat hem te lijf

Vandaag om 11:49
Foto: archief
Foto: archief
De bewoner van een huis aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is zondagmiddag een overvaller te lijf gegaan die met een mes in zijn woonkamer stond. De overvaller en bewoner raakten met elkaar in worsteling. De gemaskerde overvaller sloeg daarna op de vlucht.
Evie Hendriks

De bewoner zag zondagmiddag rond kwart over vier ineens een man met een masker op zijn hoofd in zijn woonkamer staan. Hij dreigde met een mes en riep om geld. Toen de overvaller zich even omdraaide, greep de dappere bewoner zijn kans.

Worsteling
Hij pakte de man vast en ze raakten met elkaar in worsteling. De overvaller rukte zich los en vluchtte weg richting de Rubenslaan. De man had halflang haar, een onverzorgd uiterlijk en hij had een mes bij zich.

De politie vraagt mensen met camerabeelden of mensen die meer weten om zich te melden.

