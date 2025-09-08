Populair Stripfestival Breda trekt de stekker eruit: 'Geen toekomst meer'

Strips zijn mateloos populair en bij het Stripfestival in het Chassé Theater in Breda is het elke editie een drukte van belang, maar toch wordt het festival volgend weekend voor de allerlaatste keer gehouden. Organisatorische redenen maken nieuwe edities van het Stripfestival onmogelijk. "Er is geen toekomst meer", zegt organisator Rob van Bavel.

Stapels stripboeken van Storm, Douwe Dabbert, Elsje en Suus& Sas liggen opgestapeld bij Uitgeverij L in Oosterhout. Daar wordt stripblad Eppo gemaakt, waar elke twee weken ruim 7000 stripliefhebbers van genieten. Naast het stripblad, wordt er gewerkt aan een boekje met foto's en anekdotes van de afgelopen edities van het Stripfestival in Breda. "We pakken enorm uit", belooft uitgever en Stripfestival-organisator Rob van Bavel. Vorig jaar brachten ruim 5500 mensen een bezoek aan het Stripfestival in het Chassé Theater. Dat wordt sinds 2011 jaarlijks omgetoverd tot stripbeurs en dit jaar voor het laatst. "Dit kunnen we niet blijven doen", zegt Rob. "We vragen veel van het theater. Ze moeten drie dagen hun voorstellingen cancellen en het hele theater leegmaken. Dat wordt elk jaar meer een probleem, legt de organisator uit. Daarnaast is het budget van de organisatie niet oneindig. Daarom is begin dit jaar besloten dat de vijftiende editie de laatste zal zijn. "Het doet wel iets met de stripwereld, omdat het festival heel erg gewaardeerd werd."

Het Stripfestival op een andere locatie laten doorgaan, is volgens Rob uitgesloten. "Het Chassé Theater en het Stripfestival is één geheel. Als je deze formule oppakt en ergens anders wegzet, dan mis je een stukje magie. Dat vonden we daar en gaan we nergens anders vinden." Wel is al tweemaal de Eppo Stripdag georganiseerd in Theater De Bussel in Oosterhout, maar volgens Rob is dat 'compleet anders dan het evenement in Breda'. Een reïncarnatie van het Stripfestival is het dus niet. "Dat focust zich enkel op strips uit Eppo."

Na 15 edities stopt het Stripfestival Breda (foto: Stripfestival Breda).

In de jaren 80 werden er al Stripdagen georganiseerd in het inmiddels opgedoekte congrescentrum Het Turfschip in Breda. "Daar is het zaadje geplant om meer met strips te doen", vertelt Rob. Hij ontmoet er Don Lawrence, de tekenaar van de sciencefictionstripreeks Storm. Niet wetende dat hij de strip over de astronaut later zelf zou gaan uitgeven. De Stripdagen verhuisden in 1986 van Breda naar Den Haag. "Toen is er een poging gedaan om opnieuw een festival op te zetten, maar dat bleef slechts bij één editie", vertelt Rob. Het Turfschip sloot in 1998 haar deuren. In 2009 blies Rob het tweewekelijkse stripblad Eppo, na twintig jaar afwezigheid, nieuw leven in. "In Nederland was er niemand meer die strips publiceerde", vertelt hij in 2014 al aan Omroep Brabant. "Ik had in 2005 de rechten gekocht van de strip Storm en met een nieuw team hebben we de strip nieuw leven ingeblazen. En we hadden zoiets van: 'Dit moet gezien worden'. Dus als er geen blad is, moet je er één maken."

"Het is nooit de bedoeling geweest om vijftien edities te maken."

Met één jaargang Eppo, ontstond ook het idee om de stripbeurs eenmalig terug naar Breda te halen. Maar Eppo bleek zo’n succes, dat er meer edities werden gemaakt en meer edities van het Stripfestival werden georganiseerd. "Het is nooit de bedoeling geweest om vijftien edities te maken", lacht Rob. "Maar het is zo gegroeid. De groei die je in het blad zag, zie je ook terug in het festival." Op 20 en 21 september krijgen de werken van binnen- en buitenlandse striptekenaars, deelnemers aan het NK Striptekenen en winnaars van de Stripcultuurbeurs nog één keer een podium in het Chassé Theater. Met een lach en een traan verheugt Rob zich op de laatste editie van zijn festival. "Ik ben trots dat we de strip mochten vertegenwoordigen."