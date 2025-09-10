Eén van de beruchtste flitspalen van de provincie flitst niet meer

Wie regelmatig met de auto door Eindhoven rijdt, zal het misschien al zijn opgevallen: een van de meest renderende flitspalen van de provincie - die aan de John F. Kennedylaan in de stad - is verdwenen. De paal stond in het eerste kwartaal van dit jaar nog op nummer 10 in de lijst van de productiefste flitsers van onze provincie, zo bleek uit onderzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau.

De verouderde paal is op 26 augustus weggehaald, omdat het contract met de leverancier afliep, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Normaal gesproken wordt zo'n flitspaal dan vervangen door een nieuwe met bijvoorbeeld camera's van betere kwaliteit.

In dit geval is besloten de flitskast niet te vervangen. Dat deze veel boetes oplevert, laat volgens het OM namelijk zien dat mensen nog steeds te hard rijden en de paal zijn doel dus niet bereikt. Het OM is nu met de gemeente in overleg over hoe ze het verkeer op de John F. Kennedylaan wel veiliger kunnen maken.

Ondertussen kan de politie nog steeds snelheidscontroles houden om zo te controleren of mensen niet te hard rijden. Ook staan er nog een aantal flitspalen langs andere stukken van de weg. Het gaat dan om het deel waar 50 kilometer per uur mag worden gereden.