Lidwina reed 14-jarige Esmee dood met vuilniswagen: cel en tbs geëist

Dé nachtmerrie voor elke ouder werd 19 december werkelijkheid: de 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis kwam nooit aan op school. Ze werd onderweg overreden door een vuilniswagen. De 41-jarige chauffeur, Lidwina S., uit Nijmegen merkte er niks van en reed door, maar werd even verderop aangehouden. Het meisje overleed op de plek van het ongeluk. De officier van justitie eiste twee jaar cel én tbs met voorwaarden.

Lidwina S. is een frêle, kleine vrouw met stroachtig blond haar. Ze bleek stiknerveus voor de rechtszaak van deze maandag in de rechtbank in Den Bosch en sprak vaak met trillende stem. Achter haar was de zaal bomvol met familie en vrienden van de 14-jarige Esmee. Dat Lidwina achter het stuur zat tijdens het ongeluk, is geen discussie. Maar hoe ze achter het stuur zat wél. Lidwina bleek speed gebruikt te hebben en reed dus niet zomaar over het meisje heen, maar onder invloed van drugs. En dat is een groot verschil met een ‘gewoon’ ongeluk, merkte de rechter ook op. 'Speed in m'n koffie gedaan'

Bij een bloedtest, acht uur na het ongeluk, bleek Lidwina nog steeds meer speed in haar lijf te hebben dan toegestaan. Maar dat heeft ze zelf niet ingenomen, vertelde ze fel. "Bij het afvalbedrijf waar ik werkte, werd in drugs gedeald en ook gebruikt door de chauffeurs. Ik heb dat gemeld en daarom wilden ze me terugpakken en hebben ze speed in m’n koffie gedaan 's morgens", was haar verklaring. Lidwina S. reed daarna tegen achten op het Rondveld in het buitengebied van Sint Anthonis op die donkere decemberochtend. Getuigen zagen Esmee stilstaan op de T-splitsing met de Stevensbeekseweg, wachtend tot ze over kon steken. De vuilniswagen kwam er daarna aan en stond een seconde of vijf stil naast Esmee en reed toen rechtsaf en sleurde het meisje mee. Ze belandde tussen de wielen en de vuilniswagen reed over haar heen. Esmee overleed ter plekke. Lidwina verklaarde bij de politie dat ze Esmee nooit heeft gezien en ook had ze niet gemerkt dat ze over haar heen reed.

Op deze kruising werd Esmee overreden door de vuilniswagen (foto: AS Media).

Bij de politie en de rechter-commissaris verklaarde Lidwina dat ze de avond ervoor 'een lijntje speed had gepakt’, door stress met haar moeder na het overlijden van haar oma. Maandag in de rechtbank ontkende Lidwina juist weer dat ze zelf speed had gebruikt.

De verklaringen kunnen niet allebei waar zijn. Duidelijk werd dat de officier van justitie er heel anders over denkt dan de 41-jarige Nijmeegse. Volgens de officier heeft S. een meisje doodgereden nadat ze zelf speed had gebruikt. En dat moet de verklaring zijn waarom S. het meisje niet zag. Ze had de laatste 300 meter voor de kruising Esmee kunnen en ook moeten zien, zo is gebleken uit onderzoek. Maar Lidwina merkte haar niet op. Ook op de kruising waar het meisje keurig stond te wachten, zag Lidwina ook niet dat er een fietser naast haar vuilniswagen stond, ondanks het getoeter van andere automobilisten. Toen ze de Stevensbeekseweg op kon rijden, reed ze Esmee omver. Lidwina had niets in de gaten en reed gewoon door, nadat ze over de fiets en het meisje was gereden. De moeder van Esmee vertelde de rechters hoe hard de dood van hun dochter en zus bij de familie was aangekomen. "En dat komt door jou", zei ze tegen Lidwina S. terwijl ze naast haar zat voor in de zaal. "Door jou is mijn andere dochter haar grote zus kwijt." De officier neemt het Lidwina zeer kwalijk dat zij met drugs achter het stuur van de vuilniswagen zat en daar in de rechtbank niet haar verantwoordelijkheid voor nam en anderen de schuld gaf. Het was niet voor het eerst dat S. in de fout ging in het verkeer, lichtte de officier toe. En steeds waren er drugs in het spel of had ze door een eerdere overtreding geen rijbewijs. Beelden van de ochtend van het ongeluk:

Het verweer van Lidwina dat haar werkgever schuld zou hebben aan het ongeluk, door Lidwina veel te snel zelfstandig in de vuilniswagen te laten rijden, veegde de officier meteen van tafel. "S. is zelf in de vuilniswagen gestapt en is gaan rijden", oordeelde ze. "S. is flink tekortgeschoten en uit de tachograaf bleek ook dat ze grote wagen niet goed onder controle had. Ze had niet met drugs op en slaaptekort in die vuilniswagen mogen stappen." Deskundigen zien bij S. een persoonlijkheidsstoornis en grote problemen met drugs. Het advies is dan ook om naast een celstraf tbs met voorwaarden op te leggen. Lidwina mag dan na haar celstraf naar huis, maar wordt dan onder streng toezicht geplaatst. Ze zal streng worden gecontroleerd op drank en drugs en ze zal verplichte behandelingen moeten ondergaan. Naast deze tbs-vorm moet Lidwina ook twee jaar de cel in en is ze vijf jaar haar rijbewijs kwijt, zo eiste de officier. En hoezeer de meningen over de oorzaak van het dodelijke ongeluk uiteenliepen, waren de officier en Lidwina het over een ding eens: Lidwina S. wil dit nooit meer. De officier van justitie zag een kantelpunt bij de vrouw en constateerde dat S. beter wil worden. Maar als de tbs met voorwaarden niet werkt, dan komt S. vanzelf in aanmerking voor tbs met dwang. En dat wil Lidwina S. voorkomen, zo knikte ze naar de officier. De uitspraak in deze zaak is op 22 september.

Het meisje werd in december 2024 doodgereden in haar woonplaats (foto: AS Media).