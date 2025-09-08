Geen zorginstellingen meer in de buurt van geitenhouderijen in Bernheze

In de gemeente Bernheze kunnen geen nieuwe zorginstellingen meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. De gemeente scherpt de regels aan om te voorkomen dat mensen met een kwetsbare gezondheid een longontsteking oplopen. Bernheze reageert hiermee op een rapport van de Gezondheidsraad uit juli.

De Gezondheidsraad concludeerde eerder dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen, vaker last hebben van een longontsteking dan anderen. Zo waren er in Brabant en Noord-Limburg, waar veel veehouderijen zijn, tussen 2014 en 2016 tot 60 procent meer gevallen van longontsteking dan in gebieden met weinig veehouderijen.

Risico's

De boerderijen zijn waarschijnlijk ook de oorzaak van de klachten, zeggen de onderzoekers, die pleiten voor maatregelen om de risico's te beperken. De Gezondheidsraad kwam nog niet met suggesties voor maatregelen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Die staan in een volgend deel van het onderzoek, dat eind dit jaar moet verschijnen. Toch heeft de gemeente Bernheze, waar Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch onder vallen, maandag op eigen initiatief de regels aanscherpt voor het bouwen in de buurt van geitenhouderijen. De belangrijkste aanpassingen zijn onderverdeeld in de afstand tot een geitenhouderij.

De aangescherpte regels in de gemeente Bernheze Bij de bouw van 'minder kwetsbare functies', zoals kantoorgebouwen, hotels en restaurants, binnen een afstand van 250 meter tot een geitenhouderij een strengere toets gedaan op de gezondheidsrisico's. Binnen een afstand van 500 meter worden er geen nieuwe zorginstellingen of andere kwetsbare functies zoals ziekenhuizen of bejaardentehuizen meer gebouwd, behalve als het plan de gezondheid duidelijk verbetert. Mochten er meerdere geitenhouderijen in de buurt van een zorginstellingen zitten dan geldt een grens van één kilometer in plaats van vijfhonderd meter. Willen initiatiefnemers binnen twee kilometer van een geitenhouderij bouwen dan wijst de gemeente hen op de gezondheidsrisico's. De gemeente Bernheze blijft het onderzoek van de Gezondheidsraad volgen en sluit niet uit dat zij eind dit jaar, na de nieuwe resultaten, de regels aanpast.

In 2018 had de Gezondheidsraad ook al onderzoek gedaan naar longontstekingen rond geitenhouderijen. Toen waren er wel aanwijzingen voor een verband, maar het beeld is nu duidelijker. De onderzoekers denken niet dat er één enkele bron is waardoor mensen ziek worden, maar dat het gaat om 'een samenspel van factoren'. Volgens het rapport verspreiden het 'stalsysteem en het stalmanagement van geitenhouderijen' mogelijk fijnstof en algemeen voorkomende ziekteverwekkers in de omgeving. Dat proces zou zorgen voor longontstekingen bij mensen in de buurt van de houderijen. Q-koorts

Juist in Oost-Brabant is de intensieve veehouderij sterk aanwezig. En dat gebied werd ook hard getroffen door zowel corona als Q-koorts. Sinds 2017 mogen er in Brabant geen nieuwe geitenhouderijen bij komen, maar bestaande bedrijven mogen hun aantal dieren nog wél uitbreiden. Andere uitbreidingen liggen sinds die tijd stil.