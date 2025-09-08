Man woont alleen op kampje langs de A58 nu al zijn dieren zijn weggehaald

Een man die op een stukje niemandsland langs de A58 woont, blijft daar ondanks de inbeslagname van zijn veertig dieren. Dat laat de gemeente Tilburg aan Omroep Brabant weten. Volgens de gemeente is het voor beide partijen 'het beste als de man op zijn huidige plek blijft wonen', al moet dat volgens de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID) voortaan zonder dieren.

Bijna twee weken geleden nam de LID veertig verwaarloosde dieren in beslag op een terrein in Berkel-Enschot. Zo zaten honden onder de vlooien, waren de dieren volgens de politie mager en lag er van alles op het terrein waar ze zich aan konden bezeren. Er liepen in totaal negen varkens, twee hangbuikzwijnen, een lama, drie ezels, zeven paarden en achttien honden rond. Beter voor beide

De man woont al acht jaar op zijn eigen gecreëerde kampje naast de A58, tussen Tilburg en Berkel-Enschot. "Deze meneer heeft hier zijn leven opgebouwd en wil niet anders", vertelt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

Na de inbeslagname van de dieren ziet de gemeente geen reden om de man weg te sturen. Sterker nog, zowel voor hem als voor de gemeente is het beter als hij op zijn kampje blijft wonen, vindt de gemeente. "We weten waar hij zit en wij kunnen hem goed in de gaten houden. Ook kunnen we hem op deze manier makkelijk in contact brengen met de zorg die voor hem het beste is. Bovendien is hij hier niemand tot last. Vandaar dat wij deze situatie gedogen", zegt een woordvoerder.

Het kampje naast de A58, foto gemaakt in 2023 (foto: Collin Beijk).

Zorgelijke situatie

Volgens de LID gaat het bij de man al jarenlang structureel mis. De inspectie wijst op problemen met de voeding van de dieren, hun onderkomen en het uitblijven van medische zorg. Van mishandeling is geen sprake, maar de situatie wordt door instanties wel al lange tijd als zorgelijk gezien.



In het verleden zijn verschillende maatregelen genomen, variërend van waarschuwingen en processen-verbaal tot de inbeslagname van dieren. Toch wist de man steeds weer nieuwe dieren aan te schaffen, waardoor toezichthouders keer op keer met dezelfde problemen werden geconfronteerd. Houdverbod

Tot ongeveer twee weken geleden, toen de dieren in beslag werden genomen. Of de man zijn dieren ooit terugziet, ligt nu bij justitie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en bepaalt welke vervolgstappen volgen. In 2023 stemde het parlement in met een wetswijziging, waardoor een verbod op het houden van dieren sinds vorig jaar los kan worden opgelegd, tot een maximum van dertig jaar.



Omroep Brabant heeft de man benaderd, maar hij zegt te verdrietig te zijn om te praten over de situatie.

Het stukje niemandsland ligt pal naast de A58 (foto: Collin Beijk).

Het stukje land bij knooppunt de Baars langs de A58 (foto: Collin Beijk).