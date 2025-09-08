Boosheid over schrappen Stratumseind bij marathon: 'Kon niet anders'

De organisatie van de ASML Marathon Eindhoven snapt dat veel marathonlopers teleurgesteld zijn dat zij niet meer over het Stratumseind komen. Afgelopen weekend werd bekend dat de organisatie deze populaire doorkomst voor de lopers van de hele marathon heeft geschrapt. Dit leidde tot veel verontwaardigde reacties, maar directeur Wilbert Lek zegt dat de organisatie niet anders kon. "Voor ons staan veiligheid, loopbeleving en comfort voorop."

Daan Daniëls Geschreven door

Voor veel lopers van de Eindhovense marathon, dit jaar zondag 12 oktober, was het een van de momenten waar ze naar uitkeken: in de slotfase over het drukbezochte Stratumseind lopen en flink aangemoedigd worden richting de finish op de Vestdijk. Voor de lopers van de halve marathon en kwart marathon blijft de doorkomst over de Eindhovense stapstraat op het programma staan, maar de sportievelingen die de 42 kilometer afleggen (dit jaar zo'n 6000) moeten het Stratumseind gaan missen. Het nieuws zorgde voor veel verontwaardiging, maar volgens organisator Golazo leidde het ook wel tot positieve reacties. "Veiligheid van de lopers is voor ons het allerbelangrijkste. Daarom hebben we enkele jaren terug besloten om de hele en halve marathon tegelijk in de ochtend te laten starten, zodat de deelnemers niet op het heetst van de dag hoeven te lopen", legt Wilbert Lek uit.

Omdat de organisatie de lopers van deze twee onderdelen altijd voor het Stratumseind liet samenkomen, werd het onder meer op die plek heel druk. Misschien wel té druk. "Dit leidde ook tot klachten bij lopers", zegt Lek. "Zij werden soms opgehouden. Het comfort om te lopen werd minder." Een andere optie was om op een andere plek in het centrum de finishstreep te trekken. "Dit is serieus overwogen. In de Eindhovense binnenstad wordt de komende jaren veel gebouwd, maar wij zullen en willen altijd in het centrum van Eindhoven finishen. Om dit jaar al de finish te verleggen, dat was voor ons een brug te ver." Nu komen de deelnemers van de hele (6000 lopers) en de halve marathon (14.000) op 300 meter van de finish bij elkaar. Lek verwacht dat ondanks deze tegenvaller de lopers van de hele marathon toch een hele mooie wedstrijd gaan beleven.

"Op zo'n veertig plekken langs het parcours realiseren we entertainment en ook op de Vestdijk wordt het een feestje", legt Lek uit. "De lopers die wel over het Stratumseind gaan, zorgen ervoor dat het ook daar druk wordt, ook bij de horeca. Daar maak ik me niet druk om." Zorgt de nieuwe route ervoor dat het parcoursrecord (2:04:52 van Kenneth Kipkemoi) uit 2023 misschien verbroken gaat worden? "Ik weet niet of het nieuwe parcours sneller is", zegt Lek. "Dat is ook niet het doel. De echte toppers lopen sowieso altijd op een vrij parcours. We hebben dit echt gedaan voor de grote massa."