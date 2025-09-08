Virgil van Dijk heeft voortaan eigen tribune op sportcomplex van Willem II

De jeugdtribune van Willem II op sportpark Prinsenhoeve draagt vanaf maandag de naam van sterspeler Virgil van Dijk. Zijn naam is vereeuwigd op het sportpark waar de jeugd van de club traint. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal was zelf ook aanwezig bij de onthulling van de tribune in Tilburg.

Het is een cadeau voor de aanvoerder van Liverpool, die vanuit de jeugdopleiding van Willem II uitgroeide tot een van ‘s werelds beste voetballers. Van Dijk is er dan ook erg trots op. "Willem II heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven én in mijn ontwikkeling als jonge speler. Dat dit nu op deze manier wordt erkend, betekent heel veel voor mij en mijn familie", vertelt hij op de website van de club. Ook directeur van Willem II Merijn Goris is blij dat de tribune op het jeugdcomplex van Willem II nu de naam van de verdediger draagt. "We wilden hem iets geven dat blijvend is. Dit eerbetoon is niet alleen een dank voor het terugbrengen van het internationale jeugdtoernooi, maar moet ook onze jeugdspelers inspireren", laat hij weten. "Virgil is hét voorbeeld van waar hard werken en doorzettingsvermogen toe kan leiden."

300 jeugdspelers naar Tilburg

De Virgil van Dijk Tribune wordt dit weekend al in gebruik genomen. Dan is op Sportpark Prinsenhoeve de eerste editie van de 'Virgil’s Legacy Trophy', met zestien jeugdteams uit alle delen van de wereld. De verdediger kijkt uit naar het toernooi. "Vrijdag arriveren er 300 jeugdspelers van over de hele wereld in Tilburg. Het wordt een fantastische ervaring voor de spelers, stafleden en families." Van 2001 tot en met 2010 speelde Van Dijk in de jeugd bij Willem II. Nadat in 2010 bleek dat hoofdtrainer Andries Jonker hem niet naar het eerste elftal wilde halen, vertrok hij op negentienjarige leeftijd naar FC Groningen.