Willem II eert Virgil van Dijk met eigen tribune: 'Betekent veel voor me'

De jeugdtribune van Willem II draagt vanaf maandag de naam van sterspeler Virgil van Dijk. Zijn naam is vereeuwigd op sportpark Prinsenhoeve, waar de jeugd van de club traint. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal was zelf ook aanwezig bij de onthulling van de tribune in Tilburg.

Het is een cadeau voor de aanvoerder van Liverpool, die vanuit de jeugdopleiding van Willem II uitgroeide tot een van ‘s werelds beste voetballers. Van Dijk is er dan ook erg trots op. "Willem II heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven én in mijn ontwikkeling als jonge speler. Dat dit nu op deze manier wordt erkend, betekent heel veel voor mij en mijn familie", vertelt hij op de website van de club.

Ook directeur van Willem II Merijn Goris is blij dat de tribune op het jeugdcomplex van Willem II nu de naam van de verdediger draagt. "We wilden hem iets geven dat blijvend is. Dit eerbetoon is niet alleen een dank voor het terugbrengen van het internationale jeugdtoernooi, maar moet ook onze jeugdspelers inspireren", laat hij weten. "Virgil is hét voorbeeld van waar hard werken en doorzettingsvermogen toe kan leiden."