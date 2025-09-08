Drukte bij tentoonstelling van wagens bloemencorso: 'Wat een kunstwerk'

Het Bloemencorso Zundert is al even voorbij, maar de praalwagens trekken maandag nog volop bekijks. Duizenden bezoekers komen de wagens, die maandenlang zijn voorbereid, maandag op het tentoonstellingsterrein in Zundert nog eens bewonderen. "Het is zeker de moeite waard."

Wie maandag aanwezig is bij de tentoonstelling van de praalwagens, kijkt zijn ogen uit. De enorme wagens, bedekt met dahlia's, staan opgesteld op een groot terrein. Buurtschappen bekijken elkaars creaties en ook bezoekers komen de hele dag af en aan om de kunstwerken te bewonderen en fotograferen.

Twintig buurtschappen hebben maandenlang hard gewerkt aan de bouw van hun wagens. Van sheriffs tot ufo's: alles komt voorbij. "Ik vind het geweldig", vertelt een vrouw die met verbazing naar de kunstwerken kijkt. "Onze kleindochter heeft op een van de wagens gestaan, dus dat wilde we graag van dichtbij zien." Ze raadt iedereen die zondag niet naar het corso geweest is aan om volgend jaar te komen kijken. "Het is zeker de moeite waard."

"Het is ontzettend knap gemaakt", vertelt een man die met open mond naar een wagen staat te kijken. "Dit jaar was voor mij de eerste keer, maar ik kijk nu al uit naar de volgende editie. Jammer dat het maar twee dagen duurt." De corsobouwers beginnen vanaf dinsdag aan de afbraak van de wagens. Daarna kunnen ze weer toeleven en uitkijken naar de volgende editie.



Ongekend hoge kwaliteit

De voorzitter van het bloemencorso is meer dan tevreden over deze editie. "We hebben een prachtige editie gehad", zegt John Vriends glunderend van geluk. "De wagens waren van ongekend hoge kwaliteit."