Drukte bij tentoonstelling van wagens bloemencorso: 'Wat een kunstwerk'
Wie maandag aanwezig is bij de tentoonstelling van de praalwagens, kijkt zijn ogen uit. De enorme wagens, bedekt met dahlia's, staan opgesteld op een groot terrein. Buurtschappen bekijken elkaars creaties en ook bezoekers komen de hele dag af en aan om de kunstwerken te bewonderen en fotograferen.
Twintig buurtschappen hebben maandenlang hard gewerkt aan de bouw van hun wagens. Van sheriffs tot ufo's: alles komt voorbij. "Ik vind het geweldig", vertelt een vrouw die met verbazing naar de kunstwerken kijkt. "Onze kleindochter heeft op een van de wagens gestaan, dus dat wilde we graag van dichtbij zien." Ze raadt iedereen die zondag niet naar het corso geweest is aan om volgend jaar te komen kijken. "Het is zeker de moeite waard."
"Het is ontzettend knap gemaakt", vertelt een man die met open mond naar een wagen staat te kijken. "Dit jaar was voor mij de eerste keer, maar ik kijk nu al uit naar de volgende editie. Jammer dat het maar twee dagen duurt." De corsobouwers beginnen vanaf dinsdag aan de afbraak van de wagens. Daarna kunnen ze weer toeleven en uitkijken naar de volgende editie.
Ongekend hoge kwaliteit
De voorzitter van het bloemencorso is meer dan tevreden over deze editie. "We hebben een prachtige editie gehad", zegt John Vriends glunderend van geluk. "De wagens waren van ongekend hoge kwaliteit."
Vooraf werden een aantal wagens als kanshebber gezien, maar er kan er maar één de winnaar zijn. De vakjury en publieksjury waren het unaniem eens over de winnaar van dit jaar. "En terecht ook. Wat een kunstwerk", vertelt Vriends, terwijl hij naar de wagen van buurtschap Tiggelaar kijkt. Net als veel bezoekers, die maandag de winnende wagen van dichtbij willen zien.
De enorme Feniks trekt maandag veel bekijks van bezoekers. Met 603 punten mocht buurtschap Tiggelaar stoppen op de Corsoboulevard om de eerste prijs in ontvangst te nemen. Buurtschap Wernhout won de tweede prijs met hun wagen ‘Davy Jones: Keeper of Lost Souls’.
Voor de bouwers van buurtschap Laer-Akkermolen verliep het corso niet zonder slag of stoot. Zij bouwden een wagen waarbij een ufo via een achtbaanconstructie over het gehele platform bewoog. "Een leuk idee, maar dan moet het wel werken", lacht een van de bouwers. Op zondag kregen ze de constructie niet aan de praat. "Dat was wel even een pijnlijk moment voor de buurtschap. Een bittere pil om te slikken, zeker voor de mensen die zo lang bezig zijn geweest met de wagen."
Maar gelukkig werkt het deze maandag wel. En dus kunnen ze de ufo alsnog laten zien aan het publiek. "Ik ben erg trots", vertelt de man. "Het is een beloning voor ons harde werk van het afgelopen jaar."
De warmte zorgde nog wel voor een klein smetje op het evenement. Tientallen mensen werden onwel door de hitte. De tweede optocht van het bloemencorso liep daardoor ook wat vertraging op. "We hebben vooraf maatregelen genomen, zoals voorlichting en drinkwaterpunten", zegt voorzitter Vriends. "Gelukkig zijn alle incidenten goed opgelost door ons medische team."