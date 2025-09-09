Navigatie overslaan
Botsing tegen boom, automobilist ernstig gewond

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 11:04
Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt toen hij op de Bakelseweg in Deurne tegen een boom botste. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Er vielen geen andere gewonden. De man moest door hulpverleners uit zijn voertuig worden gehaald.

Waardoor de man met zijn auto van de weg raakte en tegen de boom botste, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

