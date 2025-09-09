Botsing tegen boom, automobilist ernstig gewond

Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt toen hij op de Bakelseweg in Deurne tegen een boom botste. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er vielen geen andere gewonden. De man moest door hulpverleners uit zijn voertuig worden gehaald. Waardoor de man met zijn auto van de weg raakte en tegen de boom botste, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.