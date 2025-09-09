Man in het kanaal gevonden nadat bewoner plons hoort

In het kanaal aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg hebben hulpverleners maandagavond een man gevonden. De man, die aanvankelijk werd opgemerkt door een bewoner, is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een bewoner hoorde maandagavond rond kwart voor elf een plons in het water. Vanuit het raam zag de man ook iets bewegen in het water, waarna hij de hulpdiensten belde. Die rukten massaal uit.



Na bijna een half uur zoeken vonden duikers van de brandweer de man. Hij was onder water geraakt. Er werd direct gestart met de reanimatie van de man, die daarna met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie onderzoekt hoe de man in het water is beland.