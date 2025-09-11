1,5 jaar geleden koos hij voor de triatlon, nu doet Yann mee aan WK Ironman

Hij koos pas anderhalf jaar geleden voor de triatlonsport. Toch doet Yann van de Spijker (20) uit Hapert zondag mee aan het WK Ironman in Nice. "Een geweldige kans", vindt hij. “Ik kon goed genoeg zwemmen om niet te verdrinken, maar technisch zwemmen was absoluut nieuw voor me.”

Wielrennen was de grootste passie van Yann. Hij kon het goed, maar kwam net tekort om aansluiting te vinden bij de nationale top. “Met de vermogens kon ik zeker mee, ik kon heel hard fietsen. Maar qua bouw en groei bleef ik wat achter en daardoor was het moeilijk om in groepen mee te kunnen en een positie te behouden. Ik kon nooit laten zien wat er in me zat, dat maakte het moeilijk om vol te houden.” Zo’n anderhalf jaar geleden zocht hij daarom een nieuwe uitdaging en dat werd de triatlon. Al bleef blessureleed hem niet bespaard. “Als fietser nam ik een grote basisconditie mee. Voor hardlopen helpt dat, maar de belasting kun je nog niet gelijk aan. Ik liep te hard van stapel en binnen een paar weken was ik al geblesseerd." Met lopen had Yann weinig ervaring, maar met zwemmen nog veel minder. "Geen ervaring eigenlijk. Op dat onderdeel is dus nog volop ruimte voor verbetering”, zegt hij zelf.

Zijn eerste triatlon vorig jaar was direct een hele, een officiële Ironman in Oostenrijk, georganiseerd door de World Triathlon Corporation (WTC). Dat betekent 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen, 42 kilometer en 195 meter dus. “Veel mensen zullen me als 'gek' omschrijven, maar ik wilde graag direct met een hele triatlon beginnen. Als ik dan toch pijn zou gaan lijden, dan maar meteen goed. Het doel was om de finish te halen.”

"Ik ben onderweg zes keer kapot gegaan."