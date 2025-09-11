1,5 jaar geleden koos hij voor de triatlon, nu doet Yann mee aan WK Ironman
Wielrennen was de grootste passie van Yann. Hij kon het goed, maar kwam net tekort om aansluiting te vinden bij de nationale top. “Met de vermogens kon ik zeker mee, ik kon heel hard fietsen. Maar qua bouw en groei bleef ik wat achter en daardoor was het moeilijk om in groepen mee te kunnen en een positie te behouden. Ik kon nooit laten zien wat er in me zat, dat maakte het moeilijk om vol te houden.”
Zo’n anderhalf jaar geleden zocht hij daarom een nieuwe uitdaging en dat werd de triatlon. Al bleef blessureleed hem niet bespaard. “Als fietser nam ik een grote basisconditie mee. Voor hardlopen helpt dat, maar de belasting kun je nog niet gelijk aan. Ik liep te hard van stapel en binnen een paar weken was ik al geblesseerd." Met lopen had Yann weinig ervaring, maar met zwemmen nog veel minder. "Geen ervaring eigenlijk. Op dat onderdeel is dus nog volop ruimte voor verbetering”, zegt hij zelf.
Zijn eerste triatlon vorig jaar was direct een hele, een officiële Ironman in Oostenrijk, georganiseerd door de World Triathlon Corporation (WTC). Dat betekent 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen, 42 kilometer en 195 meter dus. “Veel mensen zullen me als 'gek' omschrijven, maar ik wilde graag direct met een hele triatlon beginnen. Als ik dan toch pijn zou gaan lijden, dan maar meteen goed. Het doel was om de finish te halen.”
"Ik ben onderweg zes keer kapot gegaan."
De eindstreep haalde hij en dit jaar deed hij opnieuw mee aan de Ironman in Oostenrijk. Niet bepaald een parcours met alleen maar vlakke wegen. “Dit keer wilde ik een eindtijd onder de tien uur neerzetten, dat lukte met een tijd van 9 uur, 54 minuten en 2 seconden om precies te zin. Ik ben onderweg zes keer kapot gegaan, door die belachelijke afstanden. En ik moest zeven keer weer opstaan om het te halen." Eten en drinken deed Yann tijdens het zwemmen, fietsen en hardlopen. Rusten kon pas toen hij binnen was. Die fysieke en mentale uitdaging maakt het volgens hem 'mooi om te doen'.
Met zijn derde plaats in de categorie 18-24 jaar plaatste Yann zich in OOstenrijk voor het WK deze zondag in het Franse Nice. Inmiddels heeft hij ook een trainer ingeschakeld: Roland de Haan uit Eersel. “Hij helpt me om het maximale eruit te halen. Ik weet niet waar mijn grens ligt, die ben ik nog aan het ontdekken.”
Voor een mooie plek in de uitslag tijdens het WK traint Yann tussen de 15 en 20 uur per week. Dat doet hij naast zijn werk als mede-eigenaar van het familiebedrijf Van de Spijker Houten Verpakkingen. “Mijn dagen beginnen vroeg en eindigen laat. Regelmatig ben ik al om zes uur 's ochtends bezig in het zwembad of op de sportschool en ook ’s avonds ga ik trainen. Door weer en wind, in het donker of als het net licht is. Het is zwaar, maar ik vind de combinatie werk en topsport supermooi. Ik kan op deze manier doen wat ik het allerliefste doe.”