Dit is Rosa Spruit, de Brabantse inzending op het Regio Songfestival

Brabant wordt dit jaar tijdens het Regio Songfestival vertegenwoordigd door Rosa Spruit (25) uit Eindhoven met het nummer 'Geen woorden op papier'. Rosa groeide op in een muzikaal gezin waar iedereen een instrument kan bespelen. Als kind kreeg ze van haar vader een knalroze glittergitaar. "Daarmee is het begonnen."

Rosa werd geboren in Utrecht en verhuisde op haar zevende met haar familie naar Bergeijk. “Het huis van mijn ouders staat daar echt in the middle of nowhere”, zegt ze lachend. Daar ontstond ook haar liefde voor muziek. Toen ze als kind met haar vader op pad ging om een muziekinstallatie te kopen, kwamen ze thuis met een drumstel en een paar gitaren. Haar oog was gevallen op een knalroze exemplaar met glitters. Haar vader was jarenlang actief in een band en is nog steeds betrokken in de muziekwereld. “Iedereen in ons gezin kan wel een instrument spelen, maar ik ben de enige die er mee door is gegaan”, legt ze uit. “Samen met papa natuurlijk.” Haar vader, die ook haar manager is, heeft een speciale band met Rosa. De twee delen de liefde voor muziek en begrijpen elkaar goed. “Maar hij weet echt niet alles, hoor”, zegt ze lachend.

"Je kunt ook iemand missen, terwijl diegene er nog is."

Met 'Geen woorden op papier' laat Rosa een kwetsbare kant zien. Het nummer ontstond in een periode dat haar relatie onder druk stond. Later kreeg het nummer een nieuwe betekenis. “Het gaat over verlies in de breedste zin van het woord. Van een relatie die uit is gegaan, tot de angst om iemand te verliezen die je liefhebt.”

“Soms kun je ook iemand missen terwijl diegene er nog wel is. Muziek helpt me om mijn emoties een plek te geven. Het is voor mij makkelijker om erover te schrijven dan er over te vertellen.”

“Het mooiste is als iemand zich begrepen voelt door mijn muziek.”

Rosa hoopt dat luisteraars zichzelf herkennen in haar muziek. “Het mooiste compliment is als iemand na een optreden zegt: jij hebt woorden gegeven aan een gevoel dat ik zelf niet kon omschrijven. Dat vind ik bijzonder, dat ik dat kan betekenen voor mensen.”

Rosa trad als kind al voor haar ouders op (foto: privé-archief).

Muziek is haar uitlaatklep. Het geeft haar kracht. “Zeker met dit nummer. Ik hoop dat mensen voelen dat ze er niet alleen voor staan. Dat er altijd ruimte is om te praten, of het nu gaat om je relatie, familie, vrienden of iets op werk. Het is goed om te vertellen waar je mee zit. Samen kun je ergens uitkomen en verder komen.” Een belangrijke inspiratiebron is Taylor Swift. Net als Swift schrijft Rosa vaak over persoonlijke ervaringen in het dagelijks leven. “Sommige nummers krijgen door de tijd een andere betekenis. Dat maakt muziek zo krachtig.”

"Ik had nooit verwacht dat ik in Eindhoven zou gaan wonen."

Rosa vindt het fijn om haar zinnen op meerdere manieren te verzetten. Dit doet ze met muziek op een creatieve manier, maar met haar studie concentreert ze zich op hele andere zaken. "Die combinatie vind ik heel fijn. Het geeft mij balans." Sinds een jaar woont ze in Eindhoven. De stad heeft haar positief verrast. “Ik had nooit verwacht dat ik hier zou gaan wonen, maar Eindhoven is echt een superleuke stad met veel verborgen pareltjes.”