Verdachten beroving na achtervolging gepakt, waarschuwingsschot gelost

Een wilde politieachtervolging is maandag geëindigd aan de Buitendijk in Hank. Twee verdachten van een gewelddadige beroving werden daar onder schot uit hun auto gehaald. Daarbij heeft de politie ook een waarschuwingsschot gelost.

De achtervolging begon maandagmiddag in Nieuwegein. Rond twee uur probeerden de twee verdachten daar in de Parallelstraat een man te beroven. Het slachtoffer werd daarbij ook mishandeld. De daders sloegen in een auto op de vlucht en agenten zetten direct de achtervolging in.

Na een dollemansrit van bijna veertig kilometer wisten agenten de wagen in Hank tot stilstand te dwingen. De verdachten werden door de politie met getrokken wapens uit de auto gehaald. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost.

De twee mannen zijn aangehouden voor beroving, mishandeling en het ontlopen van de politie. Het is niet duidelijk hoe het gaat met de mishandelde man en wat voor verwondingen hij overhield aan de beroving.