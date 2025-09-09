‘Politie Frans’ stopt met sociale media: 'We hebben moordzaken opgelost'

Agent Frans Luijten was jarenlang hét gezicht van de politie voor jongeren. Onder de naam ‘Politie Frans’ gaf hij op sociale media wekelijks een inkijkje in zijn werk in Helmond en omgeving. Van het beantwoorden van kijkersvragen tot het bespreken van maatschappelijke kwesties. Het werd een vernieuwend experiment waarmee hij de politie dichterbij jongeren bracht. Al had zijn online aanwezigheid ook een keerzijde. "Ik ben een periode bedreigd online, simpelweg omdat ik het online gezicht van de politie was. Daardoor had ik beveiliging nodig", vertelt hij.

Op het moment dat Frans maandag zijn afscheidsvideo op sociale media had geplaatst, stroomden de reacties razendsnel binnen. “Sommige waren zelfs hartverscheurend”, geeft hij toe. Zijn volgers waren altijd nauw betrokken bij het politiewerk en wisten dat ze met hun vragen bij hem terecht konden. En dat waren er niet zomaar een paar honderd: bijna 250.000 mensen, verdeeld over Instagram en TikTok. “Dat maakte het voor mij ook een flinke drempel om te stoppen”, zegt Frans.



Frans begon ooit met sociale media op aanraden van collega-politievlogger Jan-Willem. “Hij vertelde me over TikTok. In het begin was ik erg pessimistisch, ik dacht dat het alleen een plek was waar kinderen dansjes deden”, vertelt Frans. Toch besloot hij het een kans te geven.

"Bij de eerste video werd ik uitgescholden voor ‘kale wout’."

“Bij de eerste video werd ik uitgescholden voor ‘kale wout’ en kreeg ik allerlei ziektes naar mijn hoofd geslingerd.” In tegenstelling tot veel anderen reageerde Frans overal op, zelfs op haatberichten. “Daardoor kregen mensen meteen een idee van wie ik ben. Zo ben ik uitgegroeid tot een online gezicht van de politie, waarbij jongeren wisten dat ze altijd bij me konden aankloppen.”



Jaarlijks kreeg de agent zo’n vijftigduizend berichten van jongeren. “Ik had eigenlijk werk voor vijf fulltime agenten”, lacht hij. De berichten liepen uiteen van serieuze tips tot noodkreten van mensen die het leven niet meer zagen zitten, waardoor Frans altijd bereikbaar moest zijn.

Frans Luijten tijdens het maken van een video.

“Dat maakte het soms best zwaar. Vaak kwamen dat soort berichten pas rond tien uur ’s avonds binnen. Ik weet natuurlijk niet of iemand serieus is, dus ik ging er altijd op in. Bovendien stond ik bekend als de laagdrempelige agent waar iedereen terecht kon.”

"We hebben goud in handen, dit is dé manier om jongeren te bereiken.”

Zijn volgers bleken vaak meer te weten dan hij ooit had kunnen bedenken. “We hebben meerdere moordzaken opgelost dankzij de jongeren in mijn berichtenbox”, vertelt Frans. Hij benadrukt daarom het belang van een politie die zichtbaar is op sociale media. “Bij programma’s als Opsporing Verzocht, waar vooral ouderen naar kijken, krijgt de politie lang niet zoveel tips binnen als online. In het echte leven durven jongeren hun bekenden vaak niet te verklikken, maar onder een anonieme gebruikersnaam op het internet is die drempel veel lager.” Frans hoopt dat een andere agent zijn werk op sociale media voortzet. “Binnen de politie kijken we nu wie dat zou kunnen doen. We hebben goud in handen, dit is dé manier om jongeren te bereiken”, benadrukt hij.

Ik ben een tijdje bedreigd online, simpelweg omdat ik het online gezicht van de politie was.

Hoewel hij de interactie met jongeren zal missen, ervaart Frans ook rust door de anonimiteit. “Ik had een haat-liefdeverhouding met sociale media. Aan de ene kant kreeg ik prachtige berichten en maakte ik mooie video's, maar aan de andere kant ontving ik ook veel haat. Soms zelfs richting mijn gezin." Zijn online aanwezigheid had dan ook een keerzijde. Frans werd een tijdje online bedreigd. "Simpelweg omdat ik het online gezicht van de politie was. Daardoor had ik beveiliging nodig, en dat zet je leven behoorlijk op zijn kop”, vertelt hij.



Op 1 oktober start Frans in een nieuwe functie binnen de politie. “Ik word chef in de meldkamer in Den Bosch. Een kans die ik niet kon laten liggen”, vertelt hij. Daardoor moest hij stoppen met sociale media. “Ik ben straks niet meer op straat, waardoor er weinig te filmen valt”, legt Frans uit. “Het is mooi geweest. Ik hoop dat ik mijn affiniteit met jongeren kan overbrengen aan de mensen in de meldkamer.” Zo kondigde Frans zijn afscheid aan bij zijn kijkers:

