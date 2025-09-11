Arts zegt autisme te genezen met navelstrengbloed: 'Gevaarlijke onzin'

Anesthesist Jens Fischer uit Veldhoven is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de vingers getikt. De man voerde bloedtransfusies uit met Slowaaks navelstrengbloed bij tweehonderd kinderen, met de belofte dat dit autisme en klachten van beroertes en hersenverlamming zou verhelpen. Hij had daar niet de juiste vergunning voor. “Dit is pure kwakzalverij”, stelt Gwendolyn van Gorkom. Ze is hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum (UMC).

“Je geeft ouders én kinderen valse hoop”, zegt ze fel. Volgens Van Gorkom is het zonneklaar: de behandeling van de anesthesist uit Veldhoven is allesbehalve medisch verantwoord. Uit het inspectierapport blijkt dat Fischer in totaal 180 kinderen behandelde die kampten met autisme, nog eens twintig kinderen met hersenverlamming en twintig volwassenen aan de gevolgen van een beroerte. Gevaarlijk

Fischer geloofde dat hij de patiënten met het bloed kon genezen. Volgens hem kon een van de kinderen na de behandeling rekenen, terwijl het dat vooraf niet kon. Hij zegt tegen Omroep Brabant het vreemd te vinden dat de Inspectie hem op de vingers tikt. “Er is veel onderzoek gedaan. Kinderen die hierop wachten, zijn nu teleurgesteld.” “Flauwekul,” zegt Van Gorkom stellig. Ze verdiepte zich voor Omroep Brabant in de materie. Het onderzoek waar de anesthesist aan refereert, rammelt volgens haar aan alle kanten. Bovendien is de conclusie dat de behandeling nauwelijks effectief is.

Van Gorkom maakt zich zorgen. “Zulke behandelingen zijn niet alleen nutteloos, maar ook gevaarlijk en onverantwoord als je die niet in een universitair ziekenhuis uitvoert." Aan bloed wordt antivriesmiddel toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat de stamcellen in het bloed niet doodvriezen tijdens transport. Dat antivriesmiddel kan volgens Van Gorkom voor hevige allergische reacties zorgen. Volgens haar klopte de uitvoering van de behandeling van begin tot eind niet. “Bij ons in het ziekenhuis wordt het navelstrengbloed bij -200 graden bewaard, zodat de stamcellen niet doodvriezen.” Het bloed moet dan korte tijd na ontdooien worden toegediend. “Maar het ontdooien moet niet te snel gaan, dan kan de antivries de cellen doden”, legt ze uit. “Het ontbreken van een kwaliteitscheck van het bloed en de handelingen van de anesthesist gaan tegen alle richtlijnen in. Dit is absurd.” Bovendien gebruikt het Maastricht UMC navelstrengbloed alleen in zeer uitzonderlijke gevallen om bloedziektes zoals leukemie te behandelen. "Maar alleen als er geen andere optie is en we met de rug tegen de muur staan.” Het ziekenhuis gebruikt de behandelingen niet voor autisme en beroertes. Dat werkt volgens de arts niet. "Als dat wel zo zou zijn, dan zouden wij het ook doen. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs." Enorme hoeveelheid

Van Gorkom schrikt ook van de enorme hoeveelheid patiënten die de anesthesist behandelde. "In ons ziekenhuis komen behandelingen met navelstrengbloed niet heel vaak voor. Deze man behandelde veel meer patiënten met navelstrengbloed dan wij doen." In Brabant heeft geen enkel ziekenhuis de benodigde vergunning voor dergelijke behandelingen. Brabantse patiënten moet hiervoor uitwijken naar Maastricht of Rotterdam. Astronomische bedragen

Volgens Van Gorkom is het belangrijk dat mensen voor dit soort praktijken worden gewaarschuwd. “Het is onjuist, je schept valse hoop en je verdient astronomische bedragen over de rug van kinderen.” Hoeveel geld de anesthesist precies verdiende, is onbekend. Op het online forum Reddit doen verhalen de ronde over de behandeling, die zou 18.000 euro kosten.

