Wat influencers ook beweren: 'Ons kraanwater is veilig'

Op sociale media zie je steeds meer filmpjes voorbij komen van influencers die beweren dat ons drinkwater niet veilig is en dat een waterfilter noodzakelijk is. Hier klopt niets van, zegt Brabant Water, verantwoordelijk voor het drinkwater in Brabant. "We testen het 600.000 keer per jaar. Ons water is veilig en lekker."

Daan Daniëls Geschreven door

Een glas water dat ineens bruin kleurt als er een testapparaatje in wordt gestopt. Een meter die rood uitslaat. Op sociale media duiken de laatste tijd steeds meer filmpjes op van influencers die hiermee proberen aan te tonen dat het water dat bij je thuis uit de kraan komt niet veilig is. En ze proberen je te verleiden tot het installeren van een speciaal waterfilter. Brabants water is heel oud

Brabant Water, verantwoordelijk voor het drinkwater in Brabant, zegt dat ons drinkwater hartstikke schoon is. "In Brabant komt het water heel diep uit de grond, tot een lengte van twee voetbalvelden naar beneden. Daar zit water dat duizenden jaren oud is. Toen was er geen verontreiniging en dat zit ook niet in het drinkwater", legt Pyter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water uit. "In Nederland hebben we het schoonste drinkwater van heel de wereld. Je hoort wel eens van drugsdumpingen en dat mensen bang zijn dat het in hun drinkwater komt, maar die stromingen raken elkaar helemaal niet. Nederland is een van de weinig plekken waar gewoon schoon drinkwater uit de kraan komt. Het is heel jammer dat mensen daar filters tussen willen zetten", zegt Hiemstra.

600.000 keer testen per jaar

Om ook daadwerkelijk te kunnen laten zien dat het Brabantse water veilig is om te drinken, wordt het water dagelijks getest. Aqualab Zuid in Werkendam test jaarlijks 600.000 monsters voor drie verschillende drinkwaterbedrijven, waaronder Brabant Water. "Een robot test het water op onder meer bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, troebelheid, zuurstof en bacteriën waar mensen die verzwakt zijn meteen ziek van kunnen worden", legt Merel Kooij van Aqualab Zuid uit. Het komt volgens Kooij zelden voor dat er een monster wordt getest dat niet aan de wettelijke normen voldoet. "Als dit wel zo is, dan trekken we direct bij het waterbedrijf aan de bel." Zo zat vorig jaar in Boxtel de E-coli-bacterie in het water. "Dat wordt hier dan gevonden. Het water waar het vandaan komt, wordt geïsoleerd en dat gebruiken we niet meer. We geven een kookadvies voor het water en zorgen dat de bacterie verdwijnt", zegt Hiemstra die in al zijn jaren bij Brabant Water maar een keer heeft meegemaakt dat dit gebeurde.

