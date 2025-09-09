Mireille en Conny geven lijden van hun kind een gezicht: 'Praat erover'

Een kind verliezen aan suïcide na een jarenlange psychische strijd; het is een immens verlies dat niet in woorden te vatten is. Toch geven Mireille Verhoof uit Bavel en Conny Langen uit Teteringen in het boek 'Toen jij de stilte vond' woorden aan het verlies van hun kind. Samen met acht andere ouders die een kind verloren aan suïcide hopen ze lotgenoten te steunen en perspectief te geven. "De liefde voor je kind zit in iedere vezel van je lijf verweven", zegt Conny.

Met haar lange bruine haren, stralende ogen en brede glimlach leek Milou een zorgeloze puber, net als leeftijdgenootjes. "Ze was lief, sportief en zorgzaam. Ze zat vol met dromen en ging zingend en dansend door het leven", vertelt moeder Mireille.

Milou zat vol met dromen en ging dansend door het leven (foto: Mireille Verhoof).

Tot het moment dat Milou geen zin meer had in dingen. Ze kreeg last van onbegrepen pijntjes en isoleerde zichzelf steeds verder. In het hoofd van Milou spookte steeds meer donkere gedachten. "Ze beschreef het als een monster in haar hoofd, wat maakte dat ze niet mocht bestaan", zegt Mireille. Milou sprak heel open over haar psychische problemen en donkere gedachten. Niet alleen met haar ouders, maar ook met de vele hulpverleners die ze in een periode van ruim zes jaar bezocht.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.

Toch voelde Milou zich niet altijd begrepen. "Ze zei weleens: mama, mensen zeggen dat ze luisteren, maar ze luisteren niet écht." Na diverse behandelingen begon de situatie steeds uitzichtlozer te voelen. Mireille voelde zich als moeder machteloos. "We zagen dat ze niet meer kon, maar wat wij zagen, was pas een fractie van wat ze iedere dag moest doormaken", vertelt ze. Milou wilde het nog één kans geven met een intensieve traumabehandeling, maar toen ook deze behandeling niet hielp, sprak ze haar wens uit: op een humane manier gaan.

"Als het niet meer lukt, willen jullie dan naast me blijven staan."

"Als het niet meer lukt, willen jullie dan naast me blijven staan", vroeg ze haar ouders. En dat deden zij toen Milou anderhalf jaar geleden op 17-jarige leeftijd rust in haar hoofd vond door middel van euthanasie.

"Het is iets onnatuurlijks, want geen één ouder wil zijn kind verliezen. Maar we zagen haar iedere dag knokken en hielden er na meerdere suïcidepogingen rekening mee dat we haar zouden verliezen", vertelt Mireille. Een verlies dat niet veel mensen zich kunnen voorstellen als zij het zelf niet hebben meegemaakt. Mireille vindt veel begrip bij moeder Conny Langen uit Teteringen. Zij verloor 21 jaar geleden haar zoon Sander op veertienjarige leeftijd aan suïcide na jarenlange pesterijen.

Conny verloor haar zoon Sander op 14-jarige leeftijd (beeld: Omroep Brabant).

"Je merkt aan mensen dat zij zich geen houding weten te geven als je over het verlies van je kind vertelt. In de supermarkt draaien ze de boodschappenkar om, zodat ze geen gesprek hoeven te beginnen", vertelt Conny. De moeders schreven samen met acht andere ouders hun ervaringen op in het boek 'Toen jij de stilte vond'. De 'Stichting Nooit Voorbij' koppelde de ouders aan elkaar. "Ik hoop dat we met het boek het psychisch lijden van onze kinderen een gezicht geven, zodat gezinnen waar dit speelt erover praten en zich begrepen voelen", zegt Mireille. Praten over het verlies voelt voor de moeders als een manier om Milou en Sander dichtbij te houden.

"Sander blijft voor altijd onderdeel van ons gezin."