Huisdieren gered uit brandend huis, kat rent terug de woning in

In een huis aan de Borculolaan in Tilburg is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Een kat en schildpad zijn door de brandweer uit de woning gered.

De brand brak uit rond half drie. De brandweer was er snel en had het vuur al binnen een paar minuten onder controle. Toch raakte de woning zwaar beschadigd. Vanaf de voordeur waren na de brand gitzwarte muren te zien.

De kat die in het huis was, liet zich niet gemakkelijk vangen. Toen de brandweer probeerde het dier in een draadkooi te zetten, rukte de kat zich los en rende het dier opnieuw de woning in. De brand was toen al wel bijna geblust.

Naast de twee huisdieren in het brandende huis, haalde de brandweer uit voorzorg ook een hond uit een naastgelegen woning. Of de dieren gewond zijn geraakt of rook hebben ingeademd is niet duidelijk. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.