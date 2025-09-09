Navigatie overslaan
Tent van dakloze brandt af in bos

Vandaag om 16:37 • Aangepast vandaag om 17:40
In de bossen aan de Graaf Engelbertlaan in Breda heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is een tentje van een dakloze afgebrand. Drie andere tentjes bleven buiten schot.
Geschreven door

Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

Buurtbewoners merkten de brand op en belden de brandweer. Die ontdekte dat de brand is veroorzaakt door een kleine gasfles. Opmerkelijk was dat er in het gras een rookmelder lag, die afging.

In de tenten wonen waarschijnlijk daklozen. In het bos staan kookstelletjes, liggen flesjes alcohol, hangt kleding en staan fietsen. De politie heeft de tenten doorzocht, maar er was niemand aanwezig.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
