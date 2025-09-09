Tent van dakloze brandt af in bos

In de bossen aan de Graaf Engelbertlaan in Breda heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is een tentje van een dakloze afgebrand. Drie andere tentjes bleven buiten schot.

Buurtbewoners merkten de brand op en belden de brandweer. Die ontdekte dat de brand is veroorzaakt door een kleine gasfles. Opmerkelijk was dat er in het gras een rookmelder lag, die afging.

In de tenten wonen waarschijnlijk daklozen. In het bos staan kookstelletjes, liggen flesjes alcohol, hangt kleding en staan fietsen. De politie heeft de tenten doorzocht, maar er was niemand aanwezig.