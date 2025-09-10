Nieuwe maairegels vallen niet in de smaak bij waterschap: 'Balans is zoek'

Waterschap Brabantse Delta is ontevreden over de nieuwe landelijke regels voor het maaien van sloten en beken. De Unie van Waterschappen paste in april de werkwijze aan, bedoeld om planten en dieren beter te beschermen. Maar de nieuwe manier van maaien leidt volgens Waterschap Brabantse Delta tot problemen. Ze gaan nog deze week in gesprek en willen 'een stevige evaluatie'.

Waterschap Brabantse Delta is in september begonnen met de najaarsronde van het maaien, op de nieuwe manier. Zo is klepelmaaien voortaan verboden, wat volgens Waterschap Brabantse Delta grote problemen oplevert. "Bij klepelmaaien worden gras en planten heel fijn geslagen. Omdat dit niet meer mag, gebruiken we andere machines die het maaisel minder fijn maken", zegt waarnemend dijkgraaf Rian Govers. "Het maaisel blijft daardoor grover en ziet er anders uit dan voorheen. We leggen het nu in grotere stukken op de kant van de sloot of beek." Zonder het klepelen blijven er grote bergen met maaisel op de oevers liggen. "Dit zakt vervolgens terug in het water, wat kan leiden tot verstoppingen en storingen in onze apparatuur", legt Govers uit. Deze nieuwe manier van onderhoud zorgt volgens Brabantse Delta voor extra werk, kosten en soms problemen. "Vooral bij nat weer is opruimen lastig. Het maaisel blijft liggen en belemmert het werk op het land. Ook voor het waterschap zelf is het maaionderhoud moeilijker uit te voeren."

Strengere regels

Andere waterschappen herkennen de problemen. "Er zijn veel strengere regels waar we rekening mee moeten houden", zegt Marsha van den Heuvel van Waterschap De Dommel. “Klepelmaaien deden wij al bijna niet meer, dus die aanpassing is voor ons minder groot." Volgens De Dommel is het lastig nu al te zeggen wat de gedragscode écht doet. "Het kost veel tijd om de nieuwe manier van maaien door te voeren. Omdat we een hele droge periode achter de rug hebben staan er veel beken droog en zien we nu nog geen problemen. Dat kan in najaar zomaar ineens heel anders zijn." Van den Heuvel zegt dat de nieuwe gedragscode wel wat tegenstrijdig voelt. "Enerzijds is er de nieuwe wetgeving rondom het beschermen van flora en fauna, anderzijds heb je als waterschap de zorgplicht om inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Die twee staan tegenover elkaar, wat het voor ons lastig maakt." Evaluatie

Waterschap Brabantse Delta ontving afgelopen weken verschillende signalen van inwoners, boeren en medewerkers van het waterschap over de gevolgen van het nieuwe maaien. Eind dit jaar volgt een landelijke evaluatie over de gedragscode, maar Brabantse Delta heeft hierover deze week al een gesprek met de Unie van Waterschappen. "We volgen natuurlijk de regels", benadrukt Rian Govers. "Tegelijkertijd moet het wel haalbaar blijven in de praktijk. We staan voor natuurvriendelijk beheer, maar ook voor uitvoerbaarheid. Die balans is nu zoek."