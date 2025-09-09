Jonge vrouw uit het niets aangevallen op straat

Een jonge vrouw is in de nacht van zondag op maandag vanuit het niets midden op straat aangevallen in Breda. Dat meldt de politie. De vrouw liep rond vier uur 's nachts over de Nijverheidssingel, toen ze werd aangevallen door een man. Hij sloeg daarna op de vlucht.

Wat er precies is gebeurd en wat de verwondingen van de vrouw zijn, wil de politie niet zeggen. "Daarin zijn we terughoudend ter bescherming van het slachtoffer", zegt een woordvoerder.

De politie was snel ter plekke, maar kon de dader niet meer vinden. Het ging om een lichtgetinte man met een baardje en lichte ogen. Hij is rond 1.70 meter en droeg een grijze of bruine pet, een grijze polo en een spijkerbroek. De politie is op zoek naar camerabeelden van bewoners uit de omgeving. Ze roept mensen die meer weten op om zich te melden.

De politie zei in eerste instantie dat het incident maandagnacht gebeurde, maar kwam later met het bericht dat het van zondag op maandag is gebeurd.