Ouders starten zorgcomplex en PSV-bus als lijnbus: dit gebeurde vandaag

Van een een spelersbus die gewoon als lijnbus rijdt, tot twee rijbewijzen kwijt binnen twintig minuten: dit zijn de vier verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Wie in Oost-Brabant met de bus reist, kan zomaar in de spelersbus van PSV, RKC of Willem II belanden. Deze luxe touringcars, eigendom van firma Kupers uit Weert, worden tijdens de spits ingezet als gewone lijnbussen door Arriva. De bussen zijn uitgerust met lederen stoelen, wifi en andere voorzieningen, en zijn ook te huur voor particulieren. Al wordt de PSV-bus niet naar Amsterdam gestuurd. Check het hele verhaal hier:

Door een nijpend tekort aan woon- en logeerplekken voor kinderen met een ernstige beperking, hebben Joyce Prinssen en Jeroen Heesterbeek uit Tilburg besloten zelf een zorgvoorziening te beginnen. Na meer dan veertig instellingen te hebben benaderd zonder succes, willen ze een kleinschalige woon-, zorg- en dagbestedingsplek creëren voor jongeren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen met een beperking nergens terecht kan. Hier lees je hun verhaal:

De verkeerspolitie heeft op de N270 tussen Helmond en Nuenen binnen twintig minuten twee rijbewijzen ingenomen. Een 23-jarige automobilist reed 50 kilometer te hard, terwijl hij zijn rijbewijs pas vier maanden had. Een motorrijder van 33 reed 57 kilometer te hard, slechts een week nadat hij zijn eerder ingenomen rijbewijs had teruggekregen. Check het hier:

Een automobilist is maandagavond ernstig gewond geraakt na een botsing tegen een boom op de Bakelseweg in Deurne. De man moest door hulpverleners uit zijn auto worden bevrijd. Lees hier meer: