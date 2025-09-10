Navigatie overslaan

Hoogwater verrast fotografen, vast in boomhut

Vandaag om 06:16
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
In de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee mannen in de Biesbosch bij de Deeneplaatweg in de problemen gekomen door het opkomend hoog water. De fotografen zaten in een boomhut, maar konden door het snel stijgende water niet meer weg.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De brandweer werd ingeschakeld en kwam met meerdere eenheden naar de Biesbosch toe. Vanuit Dordrecht werd gezocht met boten, terwijl vanaf de kant van Werkendam brandweerlieden te voet het gebied in gingen. Ook de duikers en de ladderwagen van de brandweer uit Gorinchem waren aanwezig om de hulpdiensten te ondersteunen.

Na één uur durende reddingsactie werden de mannen gevonden en in veiligheid gebracht. De twee fotografen zijn lichtgewond geraakt en op locatie nagekeken door ambulancepersoneel.

Op advies van de ambulance zijn de mannen met hun eigen auto naar de huisartsenpost gegaan voor verdere controles.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

