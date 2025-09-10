Dichte mist in Brabant, zicht minder dan 200 meter

Op verschillende plaatsen in Brabant hing woensdagochtend dichte mist. Het zicht was hierdoor op sommige plekken minder dan tweehonderd meter. Automobilisten wordt bij mist aangeraden om hun snelheid te halveren en genoeg afstand van elkaar te houden.

Onder meer in Den Bosch en Eindhoven hadden bestuurders op de weg last van verminderd zicht.

Door het gebrek aan zicht zie je bij mist niet meteen wat er voor je op de weg gebeurt. De kans op ongelukken en gevaarlijke situaties op de weg neemt hierdoor toe. De ANWB raadt weggebruikers bij mist dan ook aan om de rijstijl aan te passen: verdubbel de afstand tot je voorganger en halveer je snelheid. Eindhoven Airport heeft geen last van de mist, de vliegtuigen vertrekken en landen volgens schema.