Marian verkocht hondje aan familie Verhulst: 'Ik had geen idee'

Hondenfokster Marian Velsma uit Best stond even heel raar te kijken. Ineens kreeg ze vorig jaar een berichtje van de familie Verhulst uit België. Inderdaad: de familie van Gert Verhulst, die 'wereldberoemd' werd met zijn hond Samson. Gert en zijn familie zochten een nieuwe echte hond. Marian fokt dwergschnauzers. Nu is de viervoeter ineens te zien in het populaire tv-programma 'De Verhulstjes'. "Ik had geen idee."

Billie, zo heet de hond die de familie kocht bij Marian in Best. "Echt een droompupje", vertelde Ellen, de vrouw van Gert Verhulst, vol trots in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Verhulstjes.

Toen de bekende Belgische familie bij haar aanklopte voor een hondje, wist hondenfokster Marian nog niet wie ze waren. "Ik zag een voor- en achternaam en ik had geen idee", vertelt Marian. Pas toen Ellen samen met haar zus half december op puppybezoek kwam, wist Marian met wie ze te maken had.

De Verhulstjes wilden na het overlijden van hun hond Marcel graag een nieuw vriendje voor hun andere hond Leo. Ze waren dit keer wel op zoek naar een kleiner hondje, het liefst onder de acht kilo. "Want dan kan de hond mee vliegen", zei Gert in een uitzending van de Verhulstjes. Marian moest lachen om deze opmerking: “Ik denk dat het wel iets meer zal worden dan acht kilo.”

Het nieuwe familielid, Billie Verhulst, is een dwergschnauzer. Er zijn drie soorten van dit ras, legt Marian uit. "Billie is de kleinste van de drie rassen. De dwergschnauzer is een pittig ras. Ze kunnen erg koppig en eigenwijs zijn, maar dat past wel bij de Verhulstjes", vertelt Marian lachend in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Marian krijgt nog steeds updates van hoe het met Billie gaat. Ellen stuurt haar foto's en filmpjes. Marian denkt dat ze altijd wel betrokken zal blijven bij dit beroemde hondje. "En als er ooit iets is, mag hij altijd terugkomen."