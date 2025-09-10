Fotografen in nood waren op 'verboden terrein', Staatsbosbeheer niet blij

Twee fotografen die dinsdagnacht door opkomend water in de problemen kwamen in de Biesbosch, hadden helemaal niet op die plek in het natuurgebied mogen komen. Dat zegt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer woensdag tegen Omroep Brabant. Blom is dan ook absoluut niet blij met de actie van de mannen. "Het is verboden terrein", zegt hij over de griendkeet, een soort hut, waar de twee volgens hem naar toe waren gegaan om foto's te maken.

Tijdens de reddingsactie is door verschillende hulpdiensten op het water en op land gezocht naar de fotografen. "Dat heeft voor veel overlast gezorgd in het natuurgebied", gaat Blom verder. "Om het nog niet te hebben over de eventuele schade die is aangericht aan de griendkeet."

De boswachter hoorde woensdagochtend pas dat er een grote reddingsactie was opgezet in het natuurgebied om de fotografen te vinden. Maar de actie van de twee stemt hem niet vrolijk. "De Biesbosch is een beschermd natuurgebied. Het is verboden om van de paden af te gaan", benadrukt hij. Het gebied waar de fotografen waarschijnlijk foto's hebben gemaakt, is volgens hem 'sowieso een ruig gebied, waar je zelfs overdag lastig kunt komen, laat staan 's nachts in het donker'.

Om te bepalen of er schade is aangericht, neemt Staatsbosbeheer ergens de komende dagen een kijkje bij de keet. "Afhankelijk van de staat waarin de keet zich bevindt, overwegen we om aangifte te doen", zegt een woordvoerder.

Urban fotografen

De twee zogenoemde 'urban fotografen' zouden foto's hebben gemaakt bij een van de griendketen in de Biesbosch. Daarna zijn zij vast komen te zitten door het snel stijgende water. Bij urban fotografie worden er foto's gemaakt van en in verlaten huizen, gebouwen en fabrieken. Een urban fotograaf probeert de verlatenheid vast te leggen met zijn camera.

In de Biesbosch staan verschillende van deze griendketen die verhuurd worden aan mensen die ze in stand houden. "De griendketen zijn dus niet verlaten. Er wonen zelfs mensen in. Het is ook verboden om de keten te betreden", legt Blom uit. De kleine huisjes werden volgens de boswachter vroeger gebruikt door arbeiders die werkten op de grienden, een vochtig stuk land. "Veel van hen werkten zes dagen per week. Ze sliepen, aten en woonden in die keten tussen het werk door."

Grote reddingsactie

Toen de fotografen vast kwamen te zitten hebben zij de hoogte op gezocht en de hulpdiensten gebeld. Zij kwamen met meerdere eenheden naar de Biesbosch. Er werd gezocht met boten vanuit Dordrecht en te voet door brandweerlieden vanaf de kant van Werkendam. Ook duikers en de ladderwagen van de brandweer waren aanwezig om de hulpdiensten te ondersteunen.

Na een zoekactie van een uur werden de mannen uiteindelijk gevonden en in veiligheid gebracht. Eén van de fotografen bleek zijn pink te hebben gebroken. Over eventuele andere verwondingen is niks bekend. De fotografen zijn na de reddingsactie met hun eigen auto naar de huisartsenpost gegaan voor verdere controles.

