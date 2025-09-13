Nieuwe misdaadpodcast neemt je mee in de rechtszaal

Wat gaat er om in het hoofd van een moordenaar? Waarom nam een ontvoerder de beslissing iemand tegen haar wil mee te nemen? Waarom houdt justitie rekening met de persoonlijke omstandigheden van criminelen? Het zijn vragen waarop je antwoord krijgt in de nieuwe podcast van Omroep Brabant: Misdaad Uitgelegd – In de rechtbank.

Er valt zoveel meer te vertellen over wat zich in de rechtbank afspeelt, vindt verslaggever Cor Bouma, die samen met Koen Wijn en andere verslaggevers een nieuwe podcast over Brabantse rechtszaken is begonnen. In de eerste afleveringen staan een ontvoering en poging tot verkrachting van een 14-jarig meisje en een dodelijk ongeluk met een vuilniswagen centraal. “Ik kan veel details vaak niet kwijt in een online verhaal”, vertelt verslaggever Cor Bouma over de reden om met deze podcast te starten. “In de rechtbank hoor en zie je zoveel, daar wilden we iets mee doen.” “Zo’n rechtszaak als over de doodgereden Esmee had soms iets als een begrafenis. Er wordt tot in detail gesproken over de laatste momenten van dit jonge meisje, die bij een kruising stond te wachten tot ze over kon steken. De chauffeur van een vuilniswagen zag haar over het hoofd en sleurde het meisje mee toen ze de weg opdraaide. Dat is echt onbegrijpelijk, als je de situatie ziet. Maar misschien wel te verklaren omdat de chauffeur drugs op had.”

In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd – In de rechtbank praten ze hierover en bekijken ze het ongeluk van meerdere kanten. “Maar ook praten we over de emoties die bij zo’n zaak komen kijken”, vertelt presentator Koen Wijn, bekend van de middagshow op Omroep Brabant radio. “De moeder van Esmee is haar dochter kwijt en dat vertelde ze op een hartverscheurende manier in de rechtszaal, terwijl ze naast de verdachte zat. ‘Jij hebt dat gedaan’, zei ze tegen de chauffeur. En dat gaat wel door merg en been", aldus Wijn. Beluister de podcast in je favoriete podcast-app en abonneer je. Zo mis je geen enkele aflevering!

